"Vis cup, che successo: alberghi pieni e ricaduta turistica sulla città"

"La Vis Pesaro? produce ricchezza e i nostri sponsor se ne stanno accorgendo". Ad affermarlo è il responsabile marketing della società Guerrino Amadori che snocciola i numeri del successo della recente "Vis Cup", il torneo giovanile di calcio che ha riempito gli alberghi e attirato turisti dall’Italia e da fuori: "L’evento è stato un successo grazie anche all’impegno del presidente Bosco, del responsabile Falghera e di tutti i collaboratori". L’evento, spiega Amadori "era alla prima edizione e si è segnalato come uno dei tornei di calcio giovanile internazionale più riusciti, anche grazie al patrocinio del Comune e all’attrattiva di Pesaro capitale della cultura italiana 2024. Vi hanno partecipato 56 squadre, quasi tutte del nord e centro Italia, anche da San Marino e Svizzera, divise in categorie che, partendo dagli under 8, arrivavano fino agli under 17". Un numero apprezzato anche dagli albergatori e ristoranti della città: "Abbiamo registrato 700 pernottamenti a Pesaro e qualcuno ha allungato il soggiorno. Attorno al torneo sono gravitate circa 1400 persone che probabilmente non sarebbero arrivate senza la manifestazione della Vis. Un altro aspetto importante è che diversi quartieri sono stati coinvolti. Le partite infatti si sono giocate allo Stadio Benelli e al supplementare Benelli, ma anche al campo sportivo Villa San Martino, in quello di Muraglia, al campo sportivo VF Academy Madonna di Loreto e in quello dell’Usav. In ogni struttura sportiva è stato garantito il servizio ristorazione". E il club è già al lavoro per il futuro quando, dice Amadori, "potremo ospitare le partite anche al V Park di Villa Fastiggi. Hanno premiato gli atleti Massimo Ambrosini, e i giocatori della Vis Manuel Pucciarelli e Blue Mamona. E’ stato un evento che ha prodotto benefici per tutti e gli imprenditori possono contare sulla nostra immagine. Chi ci ama ci segua".

d. e.