Vis Da Chiavari arrivano solo conferme

Anche un gol di parastinco val bene un’esultanza sfrenata. Specie se corona una rimonta nel finale di gara e tiene la Vis ben salda nella corsa salvezza. Parola di Ottar Karlsson, al quinto centro nelle ultime 7 gare. "Mi sono buttato dentro su quel pallone", ha detto l’islandese. E non è la prima volta con quel modo di aggredire l’ultimo metro: era già successo con Perugia e Sestri. Esultanza dedicata a chi? "A nessuno, mi è venuto tutto istintivo in quel momento". Per poi aggiungere: "Mi sento bene dentro questo gruppo. Siamo molto uniti, non molliamo mai. Ora continuiamo su questa strada". Qualcuno ha scritto di aver visto l’Entella dominare la Vis. Deve aver assistito a un’altra partita. Basti il numero degli angoli: 12 a 4 per i biancorossi. E basti aggiungere che i diavoli neri nel secondo tempo non hanno mai inquadrato la porta. Palle gol? Tre a testa, suppergiù. E’ stato allora onesto mister Gallo a dire che "dobbiamo concretizzare di più". Lamentando semmai il fatto di aver beccato "un gol a difesa schierata".

Da Chiavari per la Vis arrivano solo conferme. Sembrano appartenere ad epoche passate (e ad altri campionati) certe prestazioni segnate dalla rassegnazione dopo essere andati sotto. La squadra di Banchieri ha da un lato la forza mentale per restare sempre in partita, dall’altro uomini capaci di determinarla. Leggi la qualità degli attaccanti: il gol del pari vede la compartecipazione di quasi l’intero reparto. Esatta la previsione di Banchieri alla vigilia, sicuro che al Comunale si sarebbero giocate due partite: una prima e una dopo il 70’. La Vis ha perso la prima e ha vinto la seconda, confezionando l’ennesima rimonta. E capovolgendo a suo favore quello che era il complesso della zona Cesarini: ora il differenziale tra punti persi (3) e guadagnati (4) negli ultimi minuti sorride.

Decisivo l’apporto della panchina, per quanto ridotta negli effettivi a causa delle assenze. Senza dimenticare il coraggio di schierare 4 attaccanti tutti insieme. I biancorossi, giunto al 9° risultato utile di fila, potranno così presentarsi in fiducia alla sfida di venerdì sera contro il Gubbio. Non sono previste squalifiche (a parte mister Renzoni, vice di Banchieri), ma si allunga la lista dei diffidati (Di Paola, Pucciarelli, Zoia, Tonucci, Da Pozzo e Nicastro). Con Iervolino di nuovo abile dopo aver scontato il turno, la speranza è di recuperare qualcuno degli infortunati.