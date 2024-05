Vis, dal pericolo scampato al futuro. Ora Bosco è pronto a rilanciare

Non è stato un soffrire vano. Se serviva un campionato di angosce per far vivere una giornata così, allora tutto ha un senso. E’ stata la salvezza più incredibile della storia vissina, unica nel risultato, nel modo, nel coinvolgimento dello stadio. Tutto il Benelli a spingere dentro quei palloni continuamente ribattuti. Coi pianti dei bambini al 3-3 di Sbaffo diventati subito dopo lacrime di gioia. Nella galleria dei ‘trofei’ biancorossi, piuttosto sguarnita in verità, finirà per emulare le altre imprese che sono valse il professionismo: dagli spareggi di Senigallia al blitz di Castelfidardo – per restare all’era moderna – passando per l’esodo di Matera, il tripudio col Montevarchi e lo spareggio di Arezzo. E il fatto che un’umile salvezza assurga allo status di promozione dimostra quanto valga. E’ stata l’ultima della stagione, ma è come se fosse stata la prima della nuova. Tante rinascite dentro una sola partita. Il modo di stare in campo: alti come non mai, aggressivi ovunque, cattivissimi sotto porta. Si sapeva che non era l’attacco il problema, ma lo spazio: con Stellone la Vis ha dimezzato le distanze dall’area avversaria, invadendola di uomini.

Tre vittorie in 6 partite, quando erano state 6 nelle 34 gare della gestione Banchieri. Gli esecutori inattesi: Pucciarelli e Mattioli, tra i più discussi, infine decisivi. Stellone alla vigilia aveva spiegato i perché della scelta, il lato da aggredire, i cross a piede invertito sul fianco molle dei leopardiani. La voglia di vincere sopra ogni cosa, al punto da sovvertire con l’apoteosi del 95’ la maledizione degli ultimi istanti. Perché un conto è giocarli asserragliati, quei minuti, un altro all’arrembaggio.

E poi il pubblico: per una volta, finalmente, un pienone ripagato. Gli oltre 2.500 di fede pesarese sono un credito per il futuro: torneranno, se si saprà offrire un campionato adeguato. Il livello della concorrenza – in primis con il ritorno dell’Ascoli – già si annuncia elevato. "Il prossimo anno? Si riparte e si rilancia", aveva detto il direttore Menga. Frase buona per ogni evenienza. L’aver mantenuto la categoria rafforza il secondo termine. E preserva gli investimenti fatti, dal potenziamento del settore giovanile al nuovo centro sportivo. C’è la volontà di migliorarsi, anzi l’obbligo. Perché se la Vis ha rischiato di retrocedere con un budget da metà classifica, parecchie cose non hanno funzionato.

C’è la base per ripartire. A cominciare dall’allenatore (scatta il rinnovo), che già pregusta una squadra da plasmare fin dal ritiro. E ha le idee chiare sulle modalità di costruzione. "La Vis – ha detto – ha molti giocatori di proprietà (compresi una decina di prestiti in giro per l’Italia, ndr), e questo è un vantaggio". Sono sotto contratto Zagnoni, Tonucci, Ceccacci, Di Paola, Loru, Gian Marco Neri, Gulli, Molina, Obi, Nicastro e Castigliani. Tutti gli altri in scadenza. Potrebbe rientrare Zoia, se la Ternana dovesse retrocedere (altrimenti 250.000 euro in cassa). Sotto contratto anche i rientranti Farroni, Cusumano, Gavazzi e i numerosi prestiti nelle categorie inferiori. Su Cannavò infine c’è l’opzione riscatto da parte del Lumezzane.