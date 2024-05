Vis, dall’inizio alla fine. Un film con molti scuri

Su una cosa Banchieri aveva ragione: la salvezza a quota 42. La Vis ci è arrivata vicina, ma non troppo. Si sapeva che non sarebbero bastati i 39 della scorsa stagione (eguagliati), anche perché allora i playout furono evitati solo grazie alla penalizzazione dell’Imolese.

Al sesto campionato filato di C, arrivano i playout. Camminare sempre sul filo (nel 2019-20 la salvezza era arrivata grazie allo stop per Covid, le altre annate si erano concluse fra i 41 e i 45 punti) presenta questi rischi. Le avvisaglie erano arrivate in precampionato: un gol su azione in 6 partite. La stagione regolare ha confermato i dubbi: peggio della Vis nei gol su azione hanno fatto solo Fermana e Olbia. Lacuna compensata dalle palle inattive, voce nella quale i biancorossi sono tra i migliori. Altre avvisaglie, in termini di cattiva sorte, sono arrivate subito, con il gol buono annullato a Sylla a Ferrara. E il sovrapprezzo della vittoria sfumata su autogol all’ultimo secondo al ritorno. Cosicchè gli estensi, a lungo rivali, si son ciulati tre punti.

Partenza da incubo: tre sconfitte per 1-0, quella casalinga con l’Olbia (a Recanati) sconcertante, col senno di poi. Anche lì un’avvisaglia: i gol subiti alla fine. Saranno tanti a fine stagione (12 nell’ultimo quarto d’ora), costeranno tanti punti. Prima gioia la franca vittoria sull’Entella, a fine esilio leopardiano, coi gol di giovani centrocampisti. Ma per la prima affermazione in casa si deve attendere la Recanatese alla nona. Poi un nugolo di pareggi (altra costante stagionale), il tributo al super Cesena, e il blitz a Lucca.

L’andata si chiude con un punto a gara di media. L’avvio del ritorno promette bene fino alla vittoria di Olbia (Nicastro si presenta) e successivi pareggi, il Gubbio smorza gli entusiasmi, i derby col Fermana e Ancona (4 punti) li riaccendono, l’acuto stagionale (4-0 al Pescara) sembra il pass per la tranquillità e invece introduce la serie nera fonte di tutti i guai.

A partire dall’autogol di Recanati. Un punto in 8 gare, tanti saluti alle aspirazioni di uno status diverso e a Banchieri. Il resto è storia recente: 2 vittorie in 4 gare con Stellone e la promessa del riscatto finale.

Alla fine non sono mancati neppure i gol (39): un anno fa ci si era salvati con appena 24 reti e un clamoroso – 31 nella differenza reti (oggi – 8).

E’ mancata la compiutezza in certe partite, la gestione dei cruciali minuti di recupero (due volte Torres, Sestri, Spal, Pontedera, Rimini). Difetto di attenzione, eccesso di blocco basso? Che la squadra abbia giocato più di contenimento che di costruzione lo dimostra anche il primato di ammonizioni (129) e gli 8 rossi.

La Vis ha conquistato 16 punti con le squadre della prima metà della classifica e 23 con le altre. Le vittorie più importanti (Perugia, Juve) sono arrivate alla fine col nuovo allenatore. E questo fa ben sperare.