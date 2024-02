Vis, è uno snodo per la salvezza. Vietato fallire con la Carrarese

Calendario alla mano, è una delle gare da non fallire. Tipologia dell’avversario, fattore campo, momento della stagione dicono che la corsa salvezza della Vis non può prescindere dai punti da conquistare sabato contro il Pontedera al Benelli (ore 16,15). La squadra di Banchieri ha cominciato a inquadrare i granata e il fatto che il tecnico biancorosso abbia decisamente alzato i toni di voce verso i suoi in questi giorni la dice lunga su quanto pretenda, dopo la prestazione negativa di Recanati. Un esempio per tutti: i palloni da spedire in tribuna, all’occorrenza, chiaro riferimento all’autogol su retropassaggio costato la sconfitta al Tubaldi.

La buona notizia è l’assenza del bollettino medico, segno che tutti i giocatori sono a disposizione. Anche Joel Obi, dopo il lavoro differenziato dei giorni scorsi, risulta a regime: ieri ha partecipato alla partitella e per un tempo è stato schierato in regia davanti alla difesa. Che Pontedera incontrerà la Vis? Una squadra che dopo uno strepitoso girone d’andata (29 punti) ha vistosamente rallentato nel ritorno (10) ed è reduce da 3 sconfitte di fila, e ciononostante conserva il 7° posto. Che ha sacrificato pezzi importanti nel mercato di gennaio (Nicastro alla Vis, Catanese all’Arezzo, 10 gol in due). Che pratica un calcio moderno, veloce, con continui scambi di posizione. Che segna con tutti meno che con gli attaccanti: Delpupo e Ianesi sono trequartisti, Benedetti e Ignacchiti centrocampisti di inserimento. Una squadra ricca di talento, che ha prodotto 20 dei 41 gol con gli under, che ha mandato in rete 12 giocatori diversi. Che ha affidato la porta a 4 portieri diversi, passando dal Lewis dell’inizio a Stancampiano (fino alla rottura del crociato), poi a Ciocci e infine a Vivoli. E che spera adesso di risollevarsi in fretta: "Dopo la prestazione con la Torres sono meno preoccupato – ha detto il capitano Marco Espeche – perché a differenza delle partite precedenti la squadra ha dimostrato di avere la forza giusta per tirarsi fuori da questo periodo. Ha avuto uno spirito diverso. Una volta in svantaggio ha avuto la reazione e ha cercato il pareggio fino alla fine". Espeche sa cosa manca ancora: "La sensazione è che gli avversari non facciano poi questa grande mole di gioco per prendersi i tre punti. Venerdì noi pur non concedendo praticamente niente, abbiamo commesso due errori che abbiamo pagato cari, ma soprattutto non sta pagando il tantissimo lavoro che stiamo facendo sulla concentrazione".

Nel Pontedera c’è una vecchia conoscenza. Rosettano Navarra, ex presidente vissino, di fatto è l’azionista di maggioranza attraverso quote sue e di un amico. Con lui il fidatissimo dg Ducci. Gente da una vita nel calcio, capace di far fruttare gli investimenti e produrre risultati con gestioni oculate.