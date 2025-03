Vis, è vietato sbagliare. Al Benelli arriva il Gubbio

Domani al Benelli per la Vis è vietato sbagliare. Nel periodo più difficile della stagione arriva un Gubbio storicamente ostico. Nei dodici precedenti i biancorossi solo in quattro occasioni, di cui l’ultima all’ andata, avevano infatti avuto la meglio a discapito dei sette successi eugubini. La formazione umbra è inoltre reduce da una meritata ed importante vittoria di misura contro la Pianese. Gli uomini di Gaetano Fontana, a quota 37 punti hanno così agguantato il decimo posto, accaparrandosi momentaneamente l’ultimo pass per i playoff. Una formazione,quella rossoblù, che nell’ ultimo turno di campionato ha creato tanto concedendo poco. È merito soltanto di uno strepitoso portiere avversario se bomber Tommasini e compagni non hanno infatti dilagato nel punteggio. Il gol decisivo lo ha trovato il centrocampista classe 2003 Gennaro Iaccarino, perno della mediana umbra,alla prima gioia personale in stagione. Tuttavia anche nell’ ultimo successo il capocannoniere dei rossoblù Christian Tommasini, ha messo il proprio zampino su ogni azione offensiva eugubina. Il classe 98, alla sua prima stagione con il Gubbio ha già infatti collezionato sette reti e un assist garantendosi in questo modo un posto da titolare nel trio d’attacco. Ai suoi lati Francesco Corsinelli a destra e Marco Spina a sinistra rappresentano i suoi più fidati compagni. Se il primo, alla terza stagione in terra umbra, grazie alla sua esperienza si è affermato come un importante punto di riferimento per l’intero gruppo squadra il secondo, rientrato a Gennaio dal prestito al Crotone, è ritenuto insostituibile da mister Gaetano Fontana. Il tecnico ex Latina, dopo una travagliata esperienza nella scorsa stagione, ha risollevato gli umbri da un periodo di crisi.

Subentrato il 15 dicembre dopo quattro sconfitte in cinque partite, a Roberto Taurino, ha infatti spinto la formazione rossoblù ad un cambio di marcia. Dall’ approdo di Fontana sulla propria panchina, passando alla difesa a quattro gli umbri hanno consolidato la fase arretrata, ottenendo quattro successi,quattro pareggi e quattro sconfitte. La convincente vittoria contro la Pianese è tuttavia servita a cancellare le due brutte sconfitte precedenti rimediate contro Pontedera e Legnago. In quelle due circostanze i rossoblù erano apparsi inferiori all’ avversario e insolitamente fragili. I cinque gol subiti in quelle due sconfitte hanno spinto Fontana a rivoluzionare,con successo, la fase difensiva. Nell’ ultima giornata infatti l’esperto difensore centrale Gabriele Rocchi è stato l’unico superstite del quartetto precedente. Visto l’ottima prova fornita, anche al Benelli potrebbero dunque essere confermati Zallu e Tentardini sulle corsie laterali, Diego Stramaccioni ad affiancare Rocchi al centro della difesa. Se per il Gubbio, centrocampo e attacco restano intoccabili per la Vis si prospettano cambi. Stellone, che riferendosi alla gara di Gubbio aveva già preannunciato cambi, potrebbe tornare ad affidare a Zoia e Paganini una maglia da titolare. I due fedelissimi potrebbero infatti apportare quella giusta dose di serenità utile ad uscire da questo piccolo periodo di crisi.

Lorenzo Mazzanti