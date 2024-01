Vis, ecco i voti I due numeri 1 davanti a tutti

Per sette giornate abbiamo ammirato un grande portiere. Nelle successive 12 abbiamo avuto un degno sostituto. Anzi, due. Nelle pagelle del girone d’andata svettano due numeri 1: Filippo Neri di gran lunga su tutti, fino all’infortunio muscolare di Ancona che lo tiene ancora fuori, complice la ricaduta. Probabilmente lo rivedremo in campo a gennaio. Emanuele Polverino è stata la bella sorpresa, perché dopo il problematico debutto del Conero non ha più sbagliato una partita, o quasi. E anche Fortin ha fatto il suo. Tra i giocatori di movimento, la palma del migliore va a Manuel Di Paola: partito in sordina, anche per via dei postumi dell’infortunio estivo, cresciuto strada facendo fino agli alti livelli attuali. Il giocatore che conosciamo; e che sembra dare il meglio nel ruolo di regista, con ampia licenza di offendere. Alle sue spalle Denis Tonucci, e anche qui nessuna sorpresa: il pesarese era stato il migliore la scorsa stagione, sin dal suo arrivo a gennaio.

Poi arrivano gli attaccanti, e in fondo è una novità, perché dopo la miseria offensiva delle prime giornate si temeva il peggio: Sylla e Karlsson hanno messo insieme 8 reti, con Pucciarelli si arriva a 10 ed il reparto figura all’11° posto nel girone. A centrocampo Valdifiori ha fatto il suo, Rossetti appare in crescita, Iervolino e Nina si alternano con discreto profitto: ragazzi che hanno portato anche un contributo di reti, insieme a Da Pozzo. Il resto del gruppo biancorosso viaggia a cavallo della sufficienza. Stentata in alcuni under debuttanti che hanno inevitabilmente accusato l’impatto con la categoria (Ceccacci, Da Pozzo) o accusato infortuni pesanti (Mamona). Ma destinati comunque a crescere.

Giocatori insostituibili: Riccardo Zoia le ha giocate tutte da titolare, solo due volte sostituito. Pucciarelli ne ha saltata una, come Sylla e Iervolino. Zagnoni ha saltato le prime tre per infortunio, poi ha fatto filotto; mancherà la prossima per squalifica. Al di sotto delle attese diversi elementi, e guarda caso sono quelli destinati al mercato. Il caso più eclatante è quello di Marcandella: era stato il migliore all’inizio della scorsa stagione, fino al crac del crociato. Non è tornato a quei livelli, non è entrato nelle grazie di Banchieri, addirittura è finito fuori dal progetto. Poco spazio anche per Mattioli, sulla cui esperienza (che non gli ha evitato due cartellini rossi) si faceva affidamento: sacrificato anche per fare spazio agli under. Su Jack De Vries invece l’impressione è di un potenziale ancora largamente inespresso.

Mister Banchieri ha schierato fin qui 25 giocatori, dei 29 in lista, alternando sostanzialmente due moduli: il 3-4-2-1 fino alla 14ª giornata, il 4-3-2-1 a seguire. Non hanno ancora visto il campo Kemayou, Diop (infortunato di lungo corso), Gulli e Mariani. Il mercato di gennaio porterà certamente volti nuovi, a partire dall’attacco. Ma non serviranno le rivoluzioni del passato, dentro una squadra che ha trovato continuità di prestazioni e una precisa identità.