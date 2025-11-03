Vis, fattore campo da far valere e orgoglio. Con la Juve biancorossi in cerca di continuità

Il fattore campo da far valere, la voglia di imboccare la direzione giusta, l’esordio di José Machin. Ecco i temi di Vis-Juve, posticipo della 12^ giornata in programma stasera al Benelli. Scontro diretto sulla carta, per quali obiettivi lo sapremo strada facendo. Reduci da due trasferte in cui hanno sfiorato l’enplein, pur senza brillare in casa del Bra, i biancorossi inseguono la continuità che solo la vittoria può dare. Stellone ne fa soprattutto una questione di volontà, di convinzione, perché i dati in suo possesso dicono che per il resto siamo a buon punto. Ancor di più cerca la svolta la squadra di Brambilla, in fase critica (una sola vittoria, col Rimini, in 6 partite) e reduce dall’eliminazione ai rigori in coppa col Renate. Brambilla a sua volta è reduce dall’esperienza in prima squadra: "Tre giorni intensi ma belli – ha detto -. Quando sono tornato a Vinovo ho ricevuto tanti complimenti, forse troppi. Ora ci aspetta una partita tosta, una Vis solida, che pressa molto. Dovremo essere preparati a giocare una partita sporca". Tra le file bianconere il dubbio Okoro, grande ex reduce da infortunio.

La Vis sa che al temperamento dovrà abbinare la qualità (ultimo passaggio, conclusioni); quella che può portare un elemento come Machin. Il guineano partirà probabilmente dall’inizio, magari in un assetto col doppio trequartista. La penuria in avanti (out Nicastro e Ferrari) consiglia infatti di lasciarsi un attaccante come cambio, insieme al recuperato Giovannini. La difesa, reparto sempre più affidabile, non si tocca; a centrocampo potrebbe esserci un posto per un under fra Berengo e Mariani.

Un saluto a Giovani Galeone, un grande del calcio che ci ha lasciati. Aveva giocato, poco più che ventenne, nella Vis ’62-63: 15 presenze e 3 gol in un campionato di Serie D vinto a mani basse.

Così in campo (ore 20,30). Vis Pesaro (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove; Zoia, Berengo (Mariani), Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola, Machin (Giovannini); Jallow. A disp. Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Stabile, Forte, Beghetto, Bocs, Franchetti, Ascione, Ventre.Juventus NG (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Pedro Felipe (F. Scaglia), Rouhi; Savio, Owusu (Makiobo), Faticanti, Turco; Vacca (Pugno), Deme; Anghelè. All. Brambilla. A disp. S. Scaglia, Pagnucco, Puczka, Bruno, Ngana, Brugarello, Amaradio, Crapisto, Van Aerle, Martinez, Perotti, Okoro.Arbitro: Nigro di Prato.