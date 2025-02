Vis, i conti playoff. Terzo posto più vicino

Da una salvezza disperata alla lotta per le prime posizioni, prosegue la rivoluzione copernicana della Vis. Che ieri ha accorciato ulteriormente sul terzo posto, ora a due lunghezze, in virtù del pari casalingo della Torres. A Perugia è arrivata per la squadra di Stellone la 14ª vittoria stagionale e la sesta esterna. Per dare un senso a quest’ultimo dato: in 43 stagioni di Serie C (C2 compresa) il massimo di colpi esterni della Vis è 6, ma in tutto il campionato: è successo tre volte in C2, nel ‘91-92, ‘95-95 e ‘99-00, mai nella categoria superiore. Due di questi sono campionati vinti. Il blitz di venerdì allo stadio Curi allunga poi la lista degli scalpi eccellenti, dopo aver espugnato Ferrara, Rimini e Gubbio, in tutti i casi ad interrompere lunghi digiuni storici. Trascorso un girone e passa a parlare, giustamente, di salvezza, è del tutto naturale che si sia alzata l’asticella. Ormai non è più nemmeno il caso di parlare genericamente di playoff, visto il margine enorme dal’11° posto. L’obiettivo realistico diventa la zona nobile della classifica, mai frequentata in passato. Il direttore Michele Menga l’ha detto nei giorni scorsi: "Puntiamo a fare meglio dell’andata". Dunque a superare l’asticella dei 70, visto che si era girato a 35. Fin qui la media è ottimale: i biancorossi avevano raccolto 10 punti nelle prime 7 di campionato, ne hanno incamerati 13 nelle prime 7 del ritorno. Si vola alto, si gioca sempre per i tre punti, senza il rischio dell’irrealtà.

La squadra da tempo sta viaggiando al ritmo delle migliori, senza che sia venuto meno un grammo di umiltà. Cosa significa arrivare in una posizione piuttosto che in un’altra, nella prospettiva dei futuri playoff? Secondo e terzo posto garantiscono l’accesso diretto alla fase nazionale. Il quarto consente di saltare il primo turno dei playoff del girone, dopodiché si va ad incontrare una delle tre vincenti delle sfide 5ª-10ª, 6ª-9ª, 7ª-8ª, ovvero quella con la classifica peggiore. Con l’ulteriore vantaggio dello scontro in gara secca in casa. Ecco dunque l’importanza di mantenere quantomeno l’attuale posizione.

Date e regolamento nel dettaglio saranno pubblicati a marzo dalla Lega Pro. In genere i playoff iniziano la prima settimana di maggio per concludersi con la finale-promozione un mese dopo. La Vis ha affrontato due volte i playoff di C2 (vincendo quelli del ’99-00), mai quelli per la B. Ora comincia la settimana che conduce al match casalingo con il Sestri Levante: sabato ore 17,30, ottava di ritorno. Per i pesaresi c’è la possibilità di accorciare ulteriormente, con la Torres impegnata ad Arezzo. Per una volta, Stellone non dovrà fare la conta degli assenti, potendo contare sui rientri di Di Paola, Orellana e Nicastro. Il quale, colpito dalla morte del padre, avrà certo apprezzato la dedica speciale della squadra.

Primavera. Dopo due vittorie e un pareggio, la squadra di Mariani è costretta a uno stop, sconfitta di misura a Lecco (1-0). In classifica, dopo 16 turni i biancorossi sono terz’ultimi a quota 15.