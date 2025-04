Vis, il derby col Rimini chiave del campionato. Per Stellone appuntamento da non fallire

È una giornata, la trentacinquesima, che può segnare definitivamente gli equilibri del girone. Aperta da uno scossone in casa Ternana, l’esonero di Abate e l’arrivo di Fabio Liverani (cambio già verificatosi per qualche ora nel mese di Febbraio ma subito annullato dalla volontà del gruppo squadra), questa giornata offre tante sfide equilibrate. Se la Vis vede in quella contro il Rimini una sfida in cui le distanze in classifica si annullano, anche le squadre che condividono la sua stessa zona in graduatoria non se la passano meglio.

Pescara - Pineto sarà infatti il derby di cui la Vis sarà una spettatrice fortemente interessata. Gli uomini di mister Baldini hanno due punti in più rispetto la ciurma di Stellone ma una partita da recuperare (quella contro l’Arezzo del prossimo Mercoledì). Il Pineto, da cui verranno ospitati domani sera alle 20:30, vorrà inoltre riscattarsi dalla brutta sconfitta per 3-0 di Perugia rimediata nell’ ultima giornata. Proprio la formazione umbra, desiderosa di un posto ai playoff, sarà l’avversario di un Arezzo che condivide, a quota cinquantadue punti(quattro in meno della Vis), il sesto posto con il Pineto.

Appuntamento dunque da non fallire per gli uomini di Stellone che affronteranno un Rimini quasi al completo. Infatti solo il difensore Alessandro De Vitis e il terzino destro Gianluca Longobardi non faranno parte della gara del Benelli.

Se l’esperto centrale difensivo è alle prese con un problema muscolare, che lo ha già tenuto fuori nell’ ultimo successo contro il Sestri Levante, Longobardi, così come il grande ex Nicastro in casa Vis, dovrà scontare un turno di squalifica.

Tuttavia così come Cannavò per i padroni di casa, anche per gli ospiti si prospetta un rientro importante: quello del portiere titolare Simone Colombi. Reduce da uno stiramento alla coscia, che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco da metà Febbraio, il classe 91 è pronto per tornare a trasmettere ai propri compagni tutta la grinta e il carisma che porta con sé in dote.

Divenuto ormai leader all’ interno del gruppo, alla sua seconda stagione a Rimini, Colombi andrà ad aggiungersi in un gruppo reduce dalla gara dominata contro il Sestri Levante.

I romagnoli hanno infatti dettato i ritmi del gioco, ritrovandosi già dopo sette minuti con due gol di scarto dagli avversari. Per domarli servirà dunque il contributo di tutti. Con Bove e Obi ancora fuori, a causa dei problemi fisici accusati nella scorsa settimana, ciò che non potrà mancare è la presenza del pubblico. Il comunicato della Curva Prato di qualche giorno fa’, in cui si invitavano i pesaresi a riversarsi copiosi al Benelli, dovrà infatti concretizzarsi con l’acquisto dei biglietti. Essi sono già disponibili sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino a sabato 5 aprile alle ore 15:45.

L’ingresso nel settore ospiti rimane invece consentito soltanto ai possessori della fidelity card, per i quali la prevendita chiuderà Venerdì alle 19:00.

Lorenzo Mazzanti