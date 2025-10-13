Vis, il digiuno è all’ora di pranzo. Con la Torres arriva un altro pari

Vis 0 TORRES 0

VIS (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (1’ st Stabile), Zoia; Nina (18’ st Giovannini; 29’ st Berengo), Di Paola, Pucciarelli, Tavernaro (14’ st Bove); Vezzoni; Nicastro, Jallow (1’ st Primasso). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Ferrari, Forte, Beghetto, Franchetti Rosada, Ascione, Ventre.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan (43’ st Carboni), Scheffer (21’ st Dumani); Lunghi (43’ st Masala); Di Stefano (28’ st Starita), Diakite (28’ st Musso). All. Pazienza. A disp. Petriccione, Marano, Biagetti, Nunziatini, Idda, Bonin.

Arbitro: Esposito di Napoli.

Note – Sole (20°), spettatori 1.748 (abbonati 1.164, ospiti 86), incasso 12.025 euro (rateo 7.218); ammoniti Tonucci, Di Paola, Jallow, Ceccacci, Diakite, Zecca; angoli 4-5, recupero 3’ + 7’.

La Vis dell’ora di pranzo indulge al digiuno. La sfida con la Torres, carica delle attese di riscatto, è un piatto molto povero. Mezza palla gol in tutta la partita, mezzo tiro nella ripresa, dominata per intero dai sardi. Un senso di inferiorità – Stellone ha sottolineato soprattutto quella fisica – che va ben oltre i valori reali, visto che i sardi venivano da una sequela di sconfitte e i biancorossi da due buone prestazioni. Stavolta è un punto guadagnato, e non lo sarebbe stato senza le prodezze di Pozzi che ha tenuto in piedi la squadra negando due volte il gol a Di Stefano e una a Lunghi.

I vuoti delle assenze si avvertono presto. Senza Paganini mancano tempi e modi di aggressione e incursione. Senza Giovannini, vittima di un attacco febbrile in mattinata e per giunta di un infortunio muscolare poco dopo l’ingresso in campo, la capacità di saltare l’uomo.

La strana formazione disegnata da Stellone – Nina esterno, Di Paola arretrato, Vezzoni trequarti, Jallow al fianco di Nicastro – sembra ingarbugliare la manovra. Automatismi scadenti, intesa difettosa, tempi di gioco dilatati. Così che il tecnico è presto costretto a vari aggiustamenti. La Torres martella sulla fascia debole vissina: quella sull’asse Ceccacci-Nina nel primo tempo, la mancina nella ripresa (Zoia-Bove) dove imperversa Zecca. Nella prima frazione, resa irritante anche dall’arbitraggio (biancorossi meno fallosi eppure bersagliati di gialli), se non altro si vede qualcosa. La Vis porta pericoli sui piazzati (Zaccagno sventa la punizione di Di Paola e l’incornata di Ceccacci), la Torres dai lati (Tonucci si immola su Diakite). Nella ripresa Vis seconda su ogni pallone e spezzata in due, incerta tra la voglia di provarci e quella di rinserrarsi, regolarmente presa d’infilata. Otto conclusioni a una. Ogni ripartenza ospite una palla gol: salvataggi in extremis, le super parate di Pozzi, la sventatezza sotto porta di Diakite e soci. I due tecnici spendono una card Fvs a testa (Stellone chiede un rosso, Pazienza un rigore) senza esito. L’unico tentativo pesarese è un colpo di testa di Stabile fuori misura.

Sesto pari stagionale, terzo a reti bianche. La porta inviolata è l’unico conforto. Ora due trasferte di fila: quella di Pontedera senza Paganini, Di Paola (era diffidato) e probabilmente Giovannini. Ovvero le armi migliori.