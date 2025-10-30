Vis, il gioiellino Primasso: "Giochiamo per il morale"

Da giovane leva a certezza. Il 2005 Andrea Primasso, in prestito dal Pisa, ha già nelle sue mani le chiavi della difesa vissina.

Primasso, quali sono i punti chiave della sfida contro la Juventus Next Gen? "Sarà una partita equilibrata. Potrebbe essere compromessa da ogni minima disattenzione. Dovremmo essere bravi a rimanere concentrati per tutta la gara".

I loro cambi di panchina modificano qualcosa? "Non dobbiamo guardare la situazione della Juve ma interessarci solo a noi stessi. Una buona prestazione, possibilmente accompagnata dai tre punti, potrebbe darci una grande mano. Sarebbe importante per morale e classifica".

Che avvio di stagione è stato? "Positivo. Sappiamo però che c’è ancora tanto da migliorare. Essendo tanti ragazzi nuovi ingranare fin da subito non era facile. Sono sicuro che con il lavoro di staff e mister piano piano ne usciremo al meglio".

C’è più equilibrio nel girone rispetto allo scorso anno? "Forse si. Basta vedere quanto sia vicino a noi il quinto posto. Per parlare di equilibrio è ancora un po’ troppo presto. Alla lunga le distanze potrebbero aumentare. Ascoli e Arezzo stanno già scappando".

Il segreto per queste sue ultime grandi prestazioni? "Allenandomi sempre forte in settimana riesco ad arrivare il giorno della gara al 100% sia dal punto di vista mentale che fisico".

È forse anche aumento il feeling con i compagni? "È normale che quando entri in un gruppo nuovo ti serva del tempo per conoscere le caratteristiche dei compagni, sia fuori che dentro al campo. Con il passare delle settimane acquisti fiducia. Sento che sto migliorando giorno per giorno. Progressi dovuti al lavoro di staff, compagni e mister".

Conoscenze pregresse? "Conoscevo già chi come me proveniva dal Pisa. A tutti gli altri li avevo già incontrati giocandoci contro, visto che l’anno scorso ho disputato il loro stesso girone (con la maglia del Sestri Levante ndr)".

Con chi ha legato di più? "Ho ottimi rapporti con tutti. I più grandi mi hanno fatto sentire uno di loro fin dal primo minuto. Siamo un gruppo veramente unito e non c’è qualcuno con cui ho legato di più".

La sorpresa più grande di Pesaro? "Il centro sportivo. Il V Park ci aiuta molto, offrendoci tutto ciò che serve a lavorare bene. Pesaro poi è bella, è sul mare e non gli ho trovato ancora nessun difetto".

I riferimenti alla scorsa stagione circolano ancora in spogliatoio? "Ogni tanto in modo scherzoso qualche ragazzo ricorda le gare dei playoff, soprattutto quando giochiamo contro una squadra che avevano già affrontato. Quella della Vis dello scorso anno è stata una grande stagione ma ogni campionato è una storia a parte".

Passioni extra calcio? "Mi piacciono gli sport in generale. Basket e tennis i miei preferiti. Di pallacanestro parlo molto con Tonucci, altro grande appassionato. Anche Giovannini non scherza".

La Vl? "La sono già andata a vedere una volta. Il palazzetto è molto bello, è grandissimo".

Lorenzo Mazzanti