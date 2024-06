Vis, in arrivo Luca Paganini

rPESARO

Allo stadio Benelli c’è la stanza dei borsoni ricolmi lasciati dai giocatori. Liberati gli appartamenti, parcheggiati gli effetti personali. Arrivederci, il saluto più gettonato. Tutti sicuri (e vogliosi) di restare, i ragazzi sotto contratto. Specie dopo un finale di stagione come l’ultimo. "Vincere così, in quello stadio, è qualcosa che resterà nella storia", ha ribadito capitan Di Paola, facendo capire che alle sirene di mercato opporrà i tappi nelle orecchie. Idem bomber Nicastro: "Da parte mia c’è tutta la volontà di continuare il rapporto con Pesaro, e spero che non ci siano problemi". Allo stesso modo, ci sono i giocatori desiderosi di tornare. Un nome fra tanti: Kevin Cannavò. Facile affezionarsi alla Vis, facile innamorarsi di Pesaro. C’è chi vi risiede tuttora pur militando altrove (Mattia Gennari), chi vi ha trovato l’anima gemella (Andrea Tessiore, della banda di ex vissini del Cittadella, che si rivede spesso al Benelli), chi non si sottrae alle rimpatriate. Quanto agli ex biancorossi che hanno messo su famiglia in città nel corso dei decenni, la lista è lunghissima. Al di là dei contratti, i calciatori vivono di emozioni. E i tecnici pure: "Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione e di allenare questi ragazzi fin dal ritiro estivo", aveva detto mister Stellone subito la partita vinta con la Recanatese. In testa, anziché le meritate vacanze, già l’abbozzo della squadra che verrà e le idee su come rinforzarla. Basti dire che in questi giorni la linea telefonica con il diesse Menga risulta caldissima: "Ci sentiremo almeno una dozzina di volte al giorno", ammette il direttore. L’allenatore che ha dato coraggio e mentalità alla squadra – per ammissione dello stesso patron Bosco – sarà il valore aggiunto della prossima stagione.

Regnante Stellone, se risulterà difficile convincere qualcuno ad andarsene, sarà più facile convincerne altri a venire. Come per esempio Luca Paganini, esterno sinistro di 31 anni, ultima esperienza al Latina ma che il meglio lo ha dato nei lunghi anni al Frosinone, compresi quelli tra il 2012 e il 2016 durante i quali a guidare i ciociari c’era proprio Stellone. Anni in cui il Frosinone salì dalla Serie C alla Serie A. Paganini ha totalizzato 41 presenze e 4 gol in due stagioni nella massima serie, 128 gettoni e 16 reti in B. Potrebbe essere dunque lui il primo acquisto della nuova stagione biancorossa, prima conferma del fatto che il mercato sarà a immagine e somiglianza del tecnico vissino.