Vis in missione a Carpi. Obiettivo vittoria. Stellone: "Siamo stufi di subire torti arbitrali"

C’era un discorso rimasto in sospeso. Cessato il silenzio stampa, Roberto Stellone condensa due conferenze stampa in una. Prima parte dedicata ai fatti scabrosi di Vis-Entella. "Meglio non aver parlato a caldo – premette – avremmo rischiato parole compromettenti. Ora però lo dico: siamo stufi di subire torti arbitrali". E giù l’elenco. Da quelli contro la capolista: i rigori negati, le ammonizioni sbilanciate, l’espulsione di Neri inventata, il rigore generoso agli ospiti. A tutti i casi precedenti: Ternana, Arezzo, Ascoli, Pianese, Sestri e via andare. Lista lunga, per una squadra che – sottolinea il mister – è la terza per falli commessi ("perché giochiamo aggressivi"), ma prima per falli subiti. E prima per contrasti e duelli vinti". Il che stona con le 91 ammonizioni ricevute, altro primato del girone: "Oltre 20 in più delle nostre concorrenti, mi sembra troppo". Se è per questo, a fronte della presenza costante in area avversaria, la Vis è anche terz’ultima per rigori a favore: appena due, entrambi all’andata. Stellone, dopo aver caldamente consigliato a Gianquinto di Parma di cambiare mestiere (a proposito, è stato spedito ad arbitrare la Primavera), avanza una richiesta: "Non voglio aiuti, anche se non basteranno le prossime 9 partite per andare in pari, ma per favore, mandateci arbitri con più personalità. Non gente che rovina partite bellissime". Detto questo, "capisco che quel ruolo non è facile; almeno nei playoff saranno aiutati dal Var". Capitolo chiuso (per il momento). Quanto all’atteggiamento di squadra contro la capolista, il tecnico vissino di dice addirittura felice: "E’ stata una partita di alto livello, fisico e tecnico, tra due formazioni che volevano prevalere l’una sull’altra. Abbiamo ribattuto colpo su colpo. E anche con l’uomo in meno i ragazzi hanno dato una grande risposta, tanto che alla fine sono stati applauditi. Ora sono ancor più convinto: abbiamo una squadra forte. E nei playoff, qualunque sarà la posizione, daremo fastidio a tutti". E poi, udite udite, l’annuncio: "La società ci è sempre stata vicino. Ora ha fissato un bel premio promozione come incentivo ulteriore. Ne siamo felici. E sappiamo che possiamo sperarci, visto come abbiamo giocato le due partite contro la capolista".

Ora s’avanza Carpi-Vis. Punti pesanti in palio, dopo averne conquistati solo due nelle ultime tre gare: "Io se non vinco dormo male – chiude il mister – è così da settimane. Non voglio più andare avanti a melatonina".

Così in campo (ore 20,30).

Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah, Mandelli, Contiliano; Puletto; Cortesi, Sall. All. Serpini. A disp. Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Calanca, Casarini, Figoli, Sanzani, Saporetti, Gerbi, Fossati, Campagna, Visani.

Vis Pesaro (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Di Renzo; Tavernaro (Peixoto), Paganini, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola; Nicastro, Okoro. All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani, Ceccacci, Tonucci, Bove, Zoia, Schiavon, Obi, Raychev, Orellana, Lari.

Arbitro: Gauzolino di Torino.