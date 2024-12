Vis inarrestabile: Paganini segna il gol decisivo e la difesa mantiene il cleen sheet

Vukovic 7: Perfetto. Respinge in tuffo prima Mignanelli con due ottimi interventi e poi Antenucci sul finale. Grazie ai suoi interventi la Vis colleziona un ennesimo cleen sheet.

Zoia 6,5: Attento. Si occupa principalmente della fase difensiva e lo fa egregiamente, non commettendo alcuna imprecisione. Ad inizio gara apparecchia a Molina il gol del vantaggio fornendogli una gran palla. Occasione che però non viene capitalizzata in rete dal bomber argentino.

Coppola 6,5: Leader della difesa. Re dei contrasti, sempre in anticipo sull’avversario. Giganteggia nel reparto arretrato, determinante in avanti. È infatti una sua conclusione respinta dal palo a propiziare il gol del vantaggio.

Palomba 6: Abile nell’allontanare ogni pericolo. Gestisce discretamente anche la prima fase d’impostazione.

Tavernaro 6: Moto perpetuo in avvio di gara. Si spegne con il passare dei minuti. Dal 40’ s.t Neri n.g.

Pucciarelli 6,5: Determinante. Il suo apporto è essenziale al complessivo equilibrio della Vis.

Paganini 7: Magistrale. Incornicia la solita ottima prestazione con il gol decisivo. Abile a concretizzare in rete la respinta del palo dagli sviluppi da corner. Copre con qualità ogni zona del campo risultando un continuo riferimento per i compagni.

Peixoto 6: Gestisce abilmente la fase difensiva risultando insidioso anche in avanti.

Di Paola 6,5: Prestigiatore. Protagonista soprattutto nel primo tempo di ogni manovra offensiva biancorossa. È sua la prima grande occasione del match all’ora di gioco con una conclusione in piena area che esce di qualche centimetro.

Nicastro 5,5: In ombra. Costantemente ingabbiato tra le maglie nerazzurre è poco coinvolto dai compagni. Dal 18’ s.t Orellana: vivace. Parte subito in quinta ed appare costantemente nel vivo della manovra.

Molina 5,5: Non riesce a concretizzare la più grande potenziale occasione del primo tempo. A causa di un acciacco esce prematuramente da un match dove non riesce mai a incidere. Dal 33 Okoro 6,5: con grande determinazione affronta a viso aperto l’intera difesa emiliana risultando una spina nel fianco.

Spal Galeotti 5,5, Bruscagin 6, Polito 6 (21s.t Arena 5,5), Calapai 5,5, Nador 6, Mignanelli 6,5, Zammarini 5,5, D’Orazio 5,5 (40 s.t Conte’ n.g, Radrezza 5,5(21 s.t Buchel 5,5, Antenucci 6, Rao 6

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina 6: Gestisce senza commettere errori un match maschio, con tanti duelli.

Lorenzo Mazzanti