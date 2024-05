Vis, incredibile salvezza: 4-3 al 95’. Sbaffo non basta, Recanatese giù

Vis Pesaro

4

Recanatese

3

VIS (3-4-1-2): Neri F. (25’ st Polverino); Rossoni, Zagnoni, Neri G.M.; Da Pozzo, Di Paola, Rossetti, Mattioli (34’ st Mamona); Pucciarelli; Nicastro (25’ st Obi), Molina (6’ st Karlsson). All. Stellone. A disp. Mariani, Tonucci, Nina, Pecile, Ceccacci, Peixoto, Loru, Foresta, Valdifiori, Iervolino, Gulli.

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Allievi; Raimo, Morrone (26’ st Lipari), Fiorini (39’ st Veltri), Longobardi (26’ st Rizzo); Sbaffo, Carpani; Melchiorri (13’ st Raparo). All. Filippi. A disp. Riberi, Mascolo, Prisco, Pelamatti, Guidobaldi, Mazia, Rizzo, Ferretti, Peretti, Ahmetaj.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Reti: 26’ pt Nicastro, 37’ pt Sbaffo rig., 44’ pt Pucciarelli, 6’ st Sbaffo rig., 17’ st Mattioli, 26’ st Sbaffo, 50’ st Pucciarelli. Note - Spettatori 2.944 (293 ospiti), incasso 36.000 euro; espulso 47’ pt Peixoto dalla panchina; ammoniti Di Paola, Longobardi, Molina, Carpani, Raparo, Sbaffo, Pucciarelli; angoli 3-2; rec. 5’ + 8’.

"Non aspettatevi lo spettacolo", aveva detto Stellone. Ebbene, Vis-Recanatese è stata una partita ma vista. Memorabile per i gol, le emozioni, i ribaltamenti, i colpi di scena. Dall’inizio alla fine, in un Benelli ribollente di passione. Pesaro centra la salvezza all’ultimo respiro, dopo essere stata tre volte in vantaggio e tre volte rimontata. I giallorossi retrocedono al termine di una gara coraggiosa e a pochi minuti dal traguardo. Avrebbero meritato anch’essi. In campo, protagonisti assoluti: Pucciarelli da una parte, Sbaffo dall’altra. Il playout che non t’aspetti. Gara pirotecnica, sin dall’inizio. Insieme all’agonismo e tensione, c’è tanta qualità. La Vis non è solo aggressiva, gioca alta, se la gioca uno contro uno, attacca con tanti uomini, crea la superiorità sui due lati. I rischi ci sono, eccome. La Recanatese di rimessa è profonda e fa male. Appena 3’ e Sbaffo fa gridare al gol di testa, Neri miracoleggia. La Vis risponde con Molina che si beve Shiba ma calcia addosso a Meli.

Il vantaggio vissino arriva a coronamento di un’azione corale: tiro a giro di Pucciarelli rintuzzato, Rossetti la rimette in area e Nicastro gira a rete. I giallorossi non ci stanno: Melchiorri trova Carpani a centro area, conclusione a botta sicura e Zagnoni salva sulla linea. Il pari arriva su rigore: Carpani aziona la ripartenza e va a raccogliere l’invito a centro area di Melchiorri, Rossoni interviene tra gamba e pallone, per Perri è rigore che Sbaffo trasforma. Riecco la Vis: Mattioli scodella in area per Nicastro che la lavora per Puccia, piattone chirurgico nell’angolo. Nella ripresa la Vis prova a coprirsi ma becca subito un altro rigore quando Longobardi crossa sul braccio di Da Pozzo: Sbaffo ancora perfetto dal dischetto.

La Vis corre a riempire di nuovo l’area: Di Paola ribattuto, Karlsson spara in porta, Meli respinge, tap-in di Mattioli ribattuto dal portiere e secondo tap-in a segno. Bolgia totale, ma la Reca non muore mai. Cross di Allievi e Sbaffo di testa ruba il tempo a Zagnoni. Fenomenale. Un minuto prima Stellone ha perso il portiere Neri, schiantatosi sul palo nel tentativo di evitare il gol di Sbaffo dal dischetto di centrocampo. E ha perso pure Nicastro, così come Filippi ha dovuto rinunciare a Melchiorri. La Vis rischia ancora con Sbaffo, poi trova le energie per il miracolo: punizione astuta di Di Paola, cross di Rossetti, botta di Zagnoni ribattuta e Pucciarelli trova la rasoiata vincente. Altro colpo di alta classe. Mai vista una Vis così (4 gol su azione), mai vista una partita e una salvezza così. Al fischio finale il Benelli si riversa in campo e la festa dura fino a notte fonda. Come una promozione.