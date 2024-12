Vis, la danza della vittoria continua. Cannavò castiga e beffa il Milan

VIS

2

MILAN FUTURO

1

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Bove (30’ st Neri); Peixoto, Paganini (38’ st Tavernaro), Pucciarelli, Cannavò (45’ st Ceccacci); Orellana (1’ st Okoro), Di Paola; Nicastro. All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Tonucci, Nina, D’Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte.

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Nava; Zukic, Coubis, Minotti; Fall, Sandri, Stalmack (37’ st Hodzic), Bozzolan; Sia (37’ st Omoregbe), Traore (45’ st D’Alessio); Turco (30’ st Longo). All. Bonera. A disp. Mastrantonio, Pittarella, Hodzic, Malaspina, Alesi, Dutu.

Arbitro: Gangi di Enna.

Reti: 12’ st Okoro, 32’ st Longo, 42’ st Cannavò.

Note - Cielo sereno (8°); spettatori 1.878 (abbonati 689, ospiti 8); incasso 17.082 euro; ammoniti Orellana, Fall, Minotti, Stalmack, Traorè, Paganini e Stellone (all.); angoli 4-1; rec. 1’ + 5’.

I difensori che avviano l’azione, i centrocampisti che la rifiniscono, gli attaccanti che la concludono. Il marchio della Vis sulla decima vittoria stagionale, quarta consecutiva, ad eguagliare il primato precedente (2001-02, C1). La classifica, invece, da un po’ non ha più confini: 35 punti, quarto posto solitario, - 5 dalla vetta. Traguardi inusitati alla fine dell’andata. E Stellone che si affanna a parlare ancora di quota 40 ma si vede che non sta più in quel vestitino stretto.

Non è stato facile, perché sebbene depredato da Fonseca (6 giocatori convocati in prima squadra) il Milan Futuro conserva un organico di tutto rispetto. La Vis ci ha messo quasi un tempo a prendergli le misure, finendo per avverare le previsioni di Stellone (‘Dovremo esser bravi a non disunirci quando soffriremo nel palleggio’). Per un pezzo la partita l’ha fatta l Milan, che alla qualità ha aggiunto pressing e aggressività. Strano veder la Vis soccombere sulle seconde palle. E rischiare sui tiri da fuori (Sandri) e sui cross a ripetizione di Bozzolan. Resilienza e ripartenza. Dalla mezzora cambio di musica, annunciato da uno squillo di Di Paola (sinistro deviato) destinato a di lì in poi a una partita sontuosa. Prima del riposo una conclusione di Pucciarelli di poco a lato. Il limite della Vis: poca profondità, anche per via di un Orellana incapace di trovare spazi sulla trequarti e gravato da un giallo.

L’ingresso di Okoro, associato al calo di intensità dei rossoneri ha prodotto la svolta. Di Paola ha subito messo il nuovo entrato davanti al portiere ma lo scavato è scivolato fuori. Di lì a poco il vantaggio: Di Paola lanciato in area anticipato da Nava che si fa sfuggire il pallone (complice un contatto), il capitano aggira il portiere e offre l’assist per il piattone di Okoro (4° centro personale). Azzannata la partita, la Vis va per chiuderla: Nava dice no dapprima a Paganini (volèe) e poi a Okoro (stop orientato a girata). Senonché ci scappa lo scivolone: un’uscita azzardata di Palomba dà il via a un’offensiva prolungata degli ospiti che si conclude con un cross incornato da Sia e corretto in rete dal nuovo entrato Longo: 1-1 e tutto da rifare in tempi rapidi.

Qui si vedono le squadre di rango, perché la Vis tira fuori l’azione più bella nel momento più difficile: la verticale parte dal portiere, passa per Palomba, transita per Pucciarelli e innesca la cavalcata di Tavernaro che scarica per Cannavò: l’esterno si accentra e dal limite taglia un destro arcuato sotto l’incrocio.

Tripudio di un Benelli a lungo muto e con il vuoto al centro della Prato per la protesta contro le squadre B.

Gli ultimi minuti? Manco a dirlo palla sui piedi della Vis, che la chiude in automatico nei pressi della bandierina lontana. Tra una settimana c’è la Torres. Si può legittimamente esprimere un desiderio: chiudere l’anno alla grande con lo stadio pieno.