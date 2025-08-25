Vis, la settimana del derby. Al Benelli arriva il Rimini

Tra quattro giorni la grande sfida. Venerdì alle 21:00 arriverà al Benelli un Rimini nel bel mezzo di una situazione a dir poco caotica. La Vis invece per questa gara si ritroverà con un organico abbondantemente rimpolpato e con un dodicesimo uomo pronto a far vibrare il Benelli già dalla prima gara casalinga della stagione.

Rispetto all’esordio contro il Pineto oltre ai ritorni dalle squalifiche di Nicastro e Di Paola, Stellone potrà far affidamento su Tonucci e Ferrari che da questa settimana torneranno ad allenarsi in gruppo e su un Pucciarelli e Giovannini che dopo esser stati colpiti dalla febbre prima della gara di Pineto vorranno esser protagonisti nel derby. Il suo contributo lo potrebbe dare anche Federico Tavernaro che dopo aver deciso il ritorno dei playoff della scorsa stagione potrebbe tornare giusto in tempo per il primo derby della nuova. Il centrocampista di proprietà del Venezia tanto bramato da Stellone anche nell’ ultima conferenza stampa ha svolto da protagonista il periodo di preparazione estiva con i lagunari, riuscendosi a mettersi in mostra in tutte le varie amichevoli pre season dei veneti, guadagnandosi così la stima di mister Stroppa.

Tuttavia la volontà di tornare a Pesaro del giocatore potrebbe prevalere sulla speranza di trovare spazio nel Venezia e nei primi giorni di questa settimana Tavernaro potrebbe già tornare a Pesaro. In questi giorni mister Stellone dovrà inoltre scegliere con quale tipo di formazione affrontare il Rimini. Le opzioni sono due: quella dinamica con cui ha affrontato il Pineto, già in condizione, forte nei lanci lunghi e abituata ai continui capovolgomenti di fronte oppure quella sulla false riga della scorsa stagione, più qualitativa e più abile nel palleggio, del tutto simile a quella scesa in campo all’ esordio di San Benedetto. Aggiungendo Di Paola, Pucciarelli e Nicastro all’undici titolare l’azione verrebbe infatti costruita diversamente rispetto a Pineto. I lanci lunghi alla ricerca della profondità caratterisitici dell’ esordio di campionato verrebbero infatti sostituiti da una manovra più ragionata, composta di triangolazioni e palleggio tra le linee.

Discorsi di campo che a Rimini passano attualmente in secondo piano. La squadra è reduce da due sconfitte di misura, in Coppa Italia contro il Pescara e in campionato contro il Gubbio ma ciò che più preoccupa l’ambiente è l’organigramma societario. Sulla figura di presidente, direttore sportivo e allenatore nell’ arco di tutta quest’ estate è sempre aleggiato un velo di incertezza che tutt’ora non è stato ancora rimosso. Nelle prime due uscite stagionali dei romagnoli mister Piero Braglia, il cui contratto non è ancora stato accettato dalla Lega a causa di mancate fideiussioni, è infatti sempre andato in tribuna facendosi sostituire dal suo vice Stefano Dicuonzo. Resta ancora incerta anche la posizione del ds Luca Nember, che nonostante le dimissioni per un’ aggressione subita da tre tifosi si è seduto in panchina all’ esordio contro il Gubbio.

Lorenzo Mazzanti