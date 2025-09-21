Vis, l’analisi di Stellone: "Mancato il guizzo finale"

"Reputo la prestazione contro la Pianese positiva sotto tanti aspetti ma ci è mancato il guizzo finale". È uno Stellone che vede il bicchiere mezzo pieno quello del post gara: "La squadra mi è piaciuta poiché abbiamo dimostrato di voler di più la vittoria rispetto agli avversari cercando il vantaggio fin da subito. Siamo infatti riusciti a creare varie occasioni contro una compagine, come quella della Pianese, ben disposta in campo e che in questa stagione ha subito pochissimi gol. Sottoporta ci è tuttavia mancata quella fortuna e quella cattiveria necessaria per sbloccare una gara che, una volta passati in vantaggio, avrebbe poi potuto assumere tutt’ altra piega. Ho visto tuttavia tanta voglia e impegno da parte dei miei e ciò mi conforta". Rammarico che diventa più consistente nel commento di un finale folle: "Dispiace non averla vinta perché dopo aver corso il rischio di prender gol in contropiede c’è stato il doppio episodio da possibile rigore. L’arbitro ci ha comunque spiegato le motivazioni per cui i due contrasti non sono stati valutati fallosi. Peccato per il mancato arrivo dei tre punti che ci avrebbero regalato un altro tipo di classifica, seppur dato non ancora troppo importante in questo avvio di stagione, e ci avrebbero fornito una bella spinta emotiva in vista della gara a Forlì di martedì".

Spazio poi alle gerarchie dei rigoristi: "Tra Di Paola e Nicastro tira chi se la sente in quel momento. Contro la Pianese Nicastro ha tirato fuori anche perché condizionato da un controllo var di sei minuti". Uno Stellone, che seppur consapevole di qualche carenza sottoporta, risulta comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: "Quando incontri squadre così organizzate rischi di prestare il fianco alle ripartenze. Siamo stati invece bravi a concedere poco e creare, seppur poco nitide, diverse occasioni. Dobbiamo tuttavia migliorarci quando arriviamo sulla trequarti avversaria poiché stiamo calciando meno rispetto a quello che vogliamo. Nella ripresa giocando con le tre punte abbiamo ricercato una maggiore presenza in area soprattutto nei cross. I palloni in mezzo sono arrivati ma non sono stati precisi".

Lorenzo Mazzanti