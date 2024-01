Vis, l’ostacolo Virtus Entella è alle porte. Banchieri: "Rispetto all’andata c’è più identità"

Nel campionato che ti obbliga ad alzare il livello ogni settimana – parole di Simone Banchieri – ecco l’ostacolo Virtus Entella. Avversario che evoca la prima gioia di questa stagione, con la vittoria dell’andata sul neutro di Recanati. Fu allora che la Vis acquisì la prima consapevolezza dei propri valori, dopo un avvio traumatico: "Disputammo un’ottima partita – ricorda Banchieri – ma allora non eravamo al livello di oggi. Siamo molto cresciuti come identità di squadra".

Domani (ore 18,30) non sarà la Vis di allora, tantomeno la Virtus Entella, che sta rivoluzionando la squadra nel mercato di gennaio, con arrivi in serie, ultimi quelli dei difensori Portanova (Gubbio) e Garattoni (Foggia), entrambi a titolo definitivo. "Difficile prevedere chi avremo di fronte - osserva il tecnico vissino - ma l’Entella non è un tema che ci riguarda. Sappiamo di affrontare un avversario forte, ma sappiamo anche che noi siamo una squadra solida, un blocco unico che sa attaccare e difendere. Altrimenti non si spiegano gli 8 risultati utili consecutivi. E sappiamo che per metterci in sicurezza dobbiamo fare risultato sempre". ‘Squadra bifasica’, definisce Banchieri la sua Vis, che "anche contro la Carrarese ha creato due-tre circostanze da gol chiarissime". Impossibile dire che tipo di partita sarà, anche se Davide Zagnoni ha anticipato un tema affermando che ‘loro hanno giocatori capaci di invadere l’area’. Marcando così una differenza con la Carrarese che ha aggredito alta ma non ha riempito l’area. Banchieri taglia corto: "Ogni partita ha interpreti diversi. Dentro ogni partita ce ne sono altre, e soprattutto c’è quella che comincia al 70’, con i cambi". Tema che sta a cuore al tecnico: "Chi subentra deve sempre cambiare la partita in positivo". Il bollettino medico è stato eloquente: mancheranno ancora Tonucci (noie muscolari) e De Vries (fascite plantare), oltre allo squalificato Iervolino e a Joel Obi. Quanto all’ex Inter, la curiosità dei tifosi di sapere quando potrà rientrare, non può essere ancora soddisfatta: "Non dobbiamo avere fretta, viene da un anno e mezzo di inattività – è la risposta -, rientrerà appena starà bene fisicamente. Sapendo che per noi lui è un valore aggiunto".

Chiusura di conferenza sull’alto livello del girone, testimoniato dal fatto che due squadre di metà classifica come Rimini e Lucchese rischiano di andare in finale di Coppa Italia dopo aver battuto all’andata Catania e Padova. "Non sono sorpreso – dice Banchieri - non sono arrivate lì per caso. Questo certifica la qualità del nostro raggruppamento, dove si concentrano molte delle squadre più forti della Serie C".

La Vis Pesaro partirà oggi per Chiavari dopo la rifinitura mattutina. A grandi linee domani scenderà in campo la squadra affidabile delle ultime settimane, con Nina favorito per il posto di Iervolino. Probabile conferma per la difesa imbattuta nelle ultime due giornate. In attacco possibile qualche ritocco, anche all’insegna del turn over. "Gioca chi sta meglio", è il mantra di Banchieri.