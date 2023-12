Vis Mercato: basta un paio di mosse vincenti

Mezzo campionato alle spalle, il grosso del lavoro ancora da fare. La Vis chiude l’andata con l’obiettivo minimo del punto a partita, che non garantisce nulla ma almeno evita di cominciare il ritorno con l’handicap di dover rincorrere. Il gruppone delle concorrenti alla salvezza ripartirà più o meno allineato ai canapi, e sarà lotta senza esclusione di colpi. La squadra di Banchieri al giro di boa è primatista in pareggi (10), ma se quel risultato è in genere un sintomo di prudenza, l’espressione oggi non le si adatta più. Proprio le ultime 4 giornate, tutte all’insegna del segno X, raccontano del massimo sforzo offensivo: 13 conclusioni col Rimini, 10 col Perugia, 11 col Sestri Levante e addirittura 18 in casa Juve (con 10 in tiri porta!), massimo stagionale, così come per i calci d’angolo (11). E’ una squadra che fa di tutto per vincere, insomma, e in questo Banchieri ha completato la trasformazione, da quando ha reso più offensivo anche il modulo: la Vis gioca solo per un risultato, il fatto che ci vada spesso vicino senza ottenerlo è il limite da superare. Tre vittorie in tutto il girone d’andata sono una miseria pari a quella dei peggiori campionati, compensata dal limitato numero di sconfitte.

Tolta la pessima partenza (4 ko nelle prime 5 giornate, tutti per 1-0), la Vis ha perso solo con le leader Cesena e Torres. Qualcosa vorrà dire. La gara di Alessandria ha confermato il trend: crescono le prestazioni, non ancora i risultati. Siccome le prime sono la base per i secondi, dovremmo essere sulla buona strada. Al Moccagatta la Vis ha creato il doppio della Juve, ha dominato i primi 20 minuti, ha centrato due pali nella ripresa, ha chiuso come era partita: all’attacco. Certo, avesse qualche attaccante più confidente con il gol, ora sarebbe in ben altra posizione. Le note positive: il Di Paola attuale, superbo in regia e non solo, è un giocatore totale. E difatti piace a non poche squadre. Due punte strutturate come Sylla e Karlsson garantiscono comunque forza d’urto. La panchina comincia a garantire avvicendamenti (vedi la prestazione di Peixoto da titolare) senza che si avverta scadimento di prestazioni. Della coesione del gruppo, dello spirito di sacrificio, del carattere (sesto risultato ottenuto in rimonta), si sapeva. Tra le novità di Alessandria, c’è anche il possesso palla e una certa fluidità di manovra. Molta palla a terra, pochi palloni alzati per le punte, pochissimi lanci. Il contraltare a questa pulizia di gioco e all’atteggiamento propositivo è nella vulnerabilità.

Se la Vis segna regolarmente da 6 giornate, non conforta il fatto che subisca gol da 9 turni. Resta comunque un certo equilibrio di fondo: in nessuna delle tre voci indicative (gol fatti, gol subiti, differenza reti), Pesaro figura tra le ultime 5. Questa squadra, ora che si apre il mercato, è suscettibile di miglioramenti senza stravolgimenti. Bisognerà azzeccare giusto un paio di mosse, liberare spazio piazzando gli esuberi (a cominciare da Marcandella) e resistere alla tentazione di cedere i giocatori più appetiti.