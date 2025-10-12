Vis, mezzogiorno di fuoco. Al Benelli ecco la Torres

Vis Pesaro-Torres all’ora di pranzo, nel tourbillon degli orari spezzatino. E’ l’occasione per saltare un pasto (che non guasta), e l’occasione per tornare a vincere, dopo quasi un mese. Ma senza l’assillo di doverlo fare per forza, come dice Stellone, perché sennò diventa psicosi. ‘L’occasione per migliorarci’, la definisce il tecnico vissino, sulla scia delle ultime incoraggianti partite. ‘Abbiamo vinto poco finora e pareggiato tanto, ma più di una volta avremmo meritato ben più del punto. E’ la strada da battere, perché quando arrivano le prestazioni, e le nostre sono corroborate dai numeri, prima o poi arrivano anche i risultati’. E’ anche l’occasione per prendersi la rivincita su una squadra che nelle ultime stagioni ha sempre fatto male alla Vis, che ha vinto 8 delle ultime 11 sfide, imperversando anche al Benelli. E che stavolta si presenta in veste più dimessa. Ma che è chiamata a dare tutto, anche in difesa del proprio allenatore. ‘Non conosco i loro problemi – puntualizza Stellone – non mi interessano, so solo che avranno tanta voglia di riprendersi dalle ultime sconfitte’. Luca Paganini (ne avrà per almeno un mese) è il grande assente, ma sull’altra sponda mister Pazienza è messo peggio. L’undici biancorosso è facilmente intuibile, col rientro di Zoia nei tre dietro, la conferma dell’aitante Tonucci al centro della difesa - anché perché Di Renzo non è al meglio - l’arretramento di Di Paola in regia e il ritorno alle due punte, supportate da un Giovannini in gran spolvero: ‘Dopo aver saltato il ritiro, lui ora ha più forza nelle gambe. Crea superiorità con i suoi dribbling – il giudizio del tecnico vissino - a Campobasso ne ha fatti 17’. Alternative a centrocampo: Berengo e Nina. Oltre a Paganini, mancheranno i nazionali Bocs e Mariani.

Stellone ha buoni motivi per aspettarsi il meglio dai suoi: ‘Non mi sono dimenticato di come si allena, e i ragazzi di come si gioca. Nelle ultime due uscite (Gubbio e Campobasso, ndr) la squadra mi è piaciuta. Non voglio dire che siamo tornati quelli di un anno fa ma ho visto questo. E vedo anche che la condizione fisica migliora’. Oggi colazione-pranzo alle 9,30, poi tutti concentrati sull’obiettivo. ‘I tre punti danno entusiasmo, convinzione, spinta, rendono i tifosi felici. Ed è quello che vogliamo fortemente’. Anche il Benelli farà la sua parte. Al seguito dei sardi, reduci da tre sconfitte di fila, un centinaio di tifosi.

Così in campo (ore 12,30). Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Tonucci, Zoia; Tavernaro, Di Paola, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini; Nicastro, Stabile. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Bove, Di Renzo, Beghetto, Primasso, Nina, Jallow, Ferrari, Forte, Berengo, Ascione, Ventre.

Torres (3-4-3): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan (Masala), Nunziante; Di Stefano (Lunghi), Musso, Diakite. All. Pazienza. A disp. Petriccione, Marano, Biagetti, Fabriani, Scheffer, Dumani, Carboni, Starita, Zambataro, Fois.

Arbitro: Esposito di Napoli.