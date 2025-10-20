Vis, missione a Pontedera a caccia di punti. Stellone alle prese con la squadra decimata

Unite sia nella buona che nella cattiva sorte. Circa sei mesi dopo lo scontro playoff deciso da Cannavo’ all’ultimo secondo, stasera Vis e Pontedera si rincontreranno in condizioni ben diverse dall’ultima volta. Stessi allenatori, stessi leader su cui aggrapparsi ma diversi risultati. Le due compagini si ritrovano ora separate da un punto, quello in favore dei vissini, e devono rifarsi dopo un’ ultima prestazione non all’altezza. Se tuttavia i pesaresi grazie a un miracoloso Pozzi sono riusciti a bloccare la Torres sullo 0 a 0, il Pontedera non ha potuto in alcun modo arginare lo strapotere dell’Ascoli ed è uscito dal Del Duca con 5 gol al passivo.

Starà ora all’esperto tecnico Leonardo Menichini a far assumere ai suoi la retta via e per farlo contro la Vis sarà facilitato dal rientro dalla squalifica del suo perno di centrocampo Riccardo Ladinetti. Una qualità offensiva, la sua, che con tre assist e un gol già a referto ha notevolmente inciso su una fase avanzata ancora alla ricerca di un suo punto di riferimento. La condizione del diamante più pregiato Simone Ianesi è infatti ancora da sgrezzare e i 0 gol e i 0 assist all’attivo testimoniano in modo cinico un suo stato di forma pesantemente condizionato dall’infortunio di inizio stagione.

Stasera nel 3-4-2-1 che sembra intenzionato schierare mister Menichini a fargli compagnia dietro alla punta classe 2005 Giuseppe Battimelli ci sarà Pablo Vitali, garanzia di rendimento dal suo arrivo in Toscana nello scorso gennaio.

Un Pontedera, quello che anche oggi verrà sostenuto dai suoi circa cinquecento abituali sostenitori casalinghi, che a differenza dei vissini potrebbe avere una sola importante defezione: quella dell’esperto mediano Jacopo Scaccabarozzi.

I toscani, volenterosi di ritrovare una solidità difensiva messa a dura prova dalle goleade subite da Arezzo, Campobasso e Ascoli, con ogni probabilitá attenderanno comunque bassi i vissini per poi cercare di sorprenderli in contropiede. In attesa di un futuro migliore, che per il Pontedera prevederà entro metà novembre il passaggio di società al fondo brasiliano Sportheca, pesaresi e granata desiderano oggi dar una prima verniciata di colore ad una stagione fin qui opaca.

Per farlo Stellone darà largo alle nuove leve, con Primasso, Mariani e Berengo vogliosi di non far rimpiangere gli indisponibili Tonucci, Di Renzo, Paganini, Di Paola e Giovannini.

Così in campo (Stadio Ettore Mannucci, ore 20:30)

Pontedera (3-4-2-1) Biagini; Corradini, Pretato, Corradini, Vona; Perretta, Manfredonia, Ladinetti, Migliardi; Vitali, Ianesi; Battimelli. All. Menichini A disp. Raffi, Strada, Beghetto, Paolieri, Tempre, Gueye, Bassanini, Pietrelli, Faggi, Milazzo, Coviello, Scaccabarozzi, Nabian, Andolfi.

Vis Pesaro: (3-5-2) Pozzi; Ceccacci, Primasso, Zoia; Vezzoni, Mariani, Berengo, Pucciarelli, Tavernaro; Nicastro, Stabile. All.Stellone A disp.Guarnone, Fratti, Bove, Ventre, Beghetto, Nina, Forte, Bocs, Franchetti, Ascione, Jallow, Ferrari, Consalvi