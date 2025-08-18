Vis, mister Stellone chiama i rinforzi: "Ci mancano ancora tre acquisti"

"Ci mancano ancora 3 acquisti che spero di avere entro questa settimana perché con il problema di Zoia, che dopo aver riportato un trauma cranico sarà indisponibile per almeno venti giorni, e la condizione non ottimale di altri giocatori il 22 agosto contro il Pineto (esordio di campionato ndr) rischiamo già di essere un po’ corti di organico e non avere i giusti cambi".

Messaggio chiaro e tondo quello lanciato da Stellone al termine della partita di Coppa Italia a San Benedetto. Una sfida, quella persa per 2-0, chiusa in calando: "Ho visto una prima ora di gioco equilibrata con poche occasioni sia da una parte che dall’altra. La Vis, senza rischiare nulla, ha fatto ciò che doveva, primeggiando nella fase di palleggio ma non riuscendo mai a concludere ad eccezione di qualche azione da corner. Nel secondo tempo invece la Samb ha meritato di vincere anche se il primo gol è nato da una palla inattiva un po’ dubbia e nel secondo difendavamo in dieci poiché uno dei nostri era fuori per crampi. Tra una rete e l’altra abbiamo costruito anche un importante occasione con Paganini pareggiata pero’ dalla loro grande chance in cui Pozzi si è distinto per l’ottimo intervento".

In modo sincero Stellone poi ammette: "Nella ripresa erano posizionati meglio in campo. Sia a livello di gioco che di condizione fisica la Samb è stata superiore alla Vis e dunque ha meritato lei di superare questo primo turno di Coppa Italia. In questa gara è infatti emerso che fisicamente non siamo ancora in condizione ed è per questo che non abbiamo disputato la gara che volevamo. Sul finale diversi nostri calciatori guardavano la panchina ma io non avevo più slot per effettuare cambi. In tanti hanno infatti concluso la gara con i crampi".

Meriti della vittoria che vanno però anche agli avversari: "Dopo aver ottenuto la promozione in C quest’anno la Sambenedettese sarà una squadra caratterizzata dall’ entusiasmo, sia in campo che sugli spalti. Sanno giocare bene e fanno della corsa uno dei loro principali punti di forza. È stata una partita giocata sui duelli e loro ne hanno vinti più di noi".

Una Vis costretta però ad affrontare questo derby d’esordio stagionale in condizioni non ottimali: "Non siamo riusciti a preparare la gara come volevamo poiché non avendo partite su cui basarci abbiamo dovuto rivedere le ultime della scorsa stagione ma loro, cosi proprio come noi, hanno cambiato diversi giocatori. La Vis, sostituendone 11/12, rimane una squadra che ha cambiato tantissimo e che avrà dunque bisogno di un pizzico di tempo per far comprendere ai nuovi arrivati i suoi concetti".

Ora mente e corpo solo sul campionato: "Il nostro è un girone sempre molto equilibrato dove sarà fondamentale mantenere sempre una buona costanza di risultati e prestazioni. L’obbiettivo primario sarà quello di assicurarsi il mantenimento della categoria per poi focalizzarsi su altri traguardi. Intanto dobbiamo lavorare per tornare a primeggiare come lo scorso anno nelle classifiche delle occasioni create".

Lorenzo Mazzanti