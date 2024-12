Vis Molina ribalta la Lucchese, Pesaro vola

Vis Pesaro

2

Lucchese

1

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Tonucci, Zoia; Peixoto, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro (27’ st Di Paola); Orellana (38’ st Ceccacci); Molina (25’ st Okoro), Cannavò. All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Bove, Palomba, Nina, Nicastro, Rabbini, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, La Rosa.

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Frison, Fazzi, Gasbarro (15’ st Cartano) Gemignani, Catanese (35’ pt Djibril), Tumbarello (30’ st Selvini), Quirini, Antoni (15’ st Ndiaye); Magnaghi (30’ st Costantino), Saporiti. All. Gorgone. A disp. Allegrucci, Palmisani, Dumbravanu, Sasanelli, Visconti, Botrini, Gucher, Leone.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Reti: 13’ pt Magnaghi, 21’ pt Molina rig., 8’ st Molina.

Note – Spettatori 1.495 (689 abbonati, 69 ospiti), incasso 11.468 euro; ammoniti Gasbarro, Fazzi, Tumbarello, Magnaghi, Quirini, Cannavò; angoli 3-4; recupero 3’ + 4’.

Il record di punti societario, i primi gol di Molina, la targa per DiPa centenario. Su tutto, la Vis che riempie di contenuti anche questa partita e di punti la classifica. Mai così bella: eguagliato con due turni di anticipo il girone d’andata di Colucci (29), centrata l’8ª vittoria stagionale, ovvero quanto fatto la scorsa stagione in tutto il campionato. Non è stata la Vis migliore, non sempre fluida, talvolta sotto ritmo, ma è bastato e avanzato per questa Lucchese. Senza dimenticare che Stellone, reduce dalla campagna di Rimini, aveva lasciato in panca 4 titolari. Merito ulteriore, la vittoria in rimonta – la prima in stagione, contro l’amico Gorgone – dopo aver regalato il primo gol per una sventatezza di Coppola, passaggio laterale che Saporiti ha trasformato in assist per Magnaghi. C’è anche un rigore, sacrosanto (mano di Gasbarro sul tiro ravvicinato di Orellana) dentro la bella giornata. Il penalty mancava dalla seconda giornata: lì Juan Ignacio Molina si è sbloccato e su quello ha costruito un’ottima prestazione, fino a trovare il raddoppio, tap-in di testa dopo che Coletta aveva smanacciato sulla traversa un sinistro arcuato di Peixoto.

Solita Vis capace di far gioco da dietro, lavorare bene in pressione, innescare gli attaccanti, adesso tutti in gol. I duelli individuali hanno fatto la differenza, Orellana il solo ad aver lasciato qualche pensiero irrisolto, Pucciarelli e Paganini hanno riconquistato e lavorato palloni in serie. E Puccia ha pure sventato un gol sul destro a colpo sicuro di Quirini. Per il resto, poche concessioni. L’accelerazione nel secondo tempo è da squadra consapevole.

Quanto alle conclusioni, siamo negli standard: 12 tiri verso Coletta, 6 fuori. Meno della metà quelle della Pantera. Poteva scapparci anche il terzo: Cannavò murato, Di Paola a fil di palo. Poteva scapparci anche la beffa (Frison a fil di palo). Ma la vittoria ci sta tutta per un divario evidente in termini di qualità e proietta la Vis là dove osano le migliori. Si è rivisto anche Rocco Costantino, presto accerchiato e isolato dai biancorossi. Come sempre, la Vis ha chiuso in attacco, onde lasciare al pubblico del Benelli i soli brividi del freddo.