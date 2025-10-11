Vis, occhio al duello con la Torres. I sardi non vogliono più sbagliare

È una Torres consapevole di non poter più sbagliare quella che arriverà domani a Pesaro. Dopo tre sconfitte consecutive e una classifica che la vede arrancare in terzultima posizione per mister Michele Pazienza la fiducia nei suoi confronti rischia di terminare proprio al Benelli. Affossata da un calendario complesso e da una consistente pressione posta dall’ ambiente sui tanti giovani acquistati nell’ultima sessione di calciomercato, la Torres non è ancora riuscita ad assumere una propria identità. I sardi hanno pagato a caro prezzo i vari errori tecnici in fase d’impostazione costantemente commessi da inizio stagione. Errori che hanno portato la squadra ad uscire tra i fischi dopo l’ultima sconfitta casalinga per 2 a 0 contro la Sambendettese e che fanno della trasferta al Benelli un punto di non ritorno. Senza la qualità in regia di Daniele Giorico e la fantasia sulla trequarti di Giuseppe Mastinu la Torres in questo avvio di stagione sembra non riuscire a trovare la quadra soprattutto nella zona nevralgica del campo e anche a Pesaro i dubbi di formazione sono molteplici. Pazienza dovrà infatti scegliere se affidarsi a un più solido 4-4 -2, con Idda, Fabriani,Antonelli e Mercadante che andrebbero a comporne la linea difensiva o a un più offensivo 3-4-1-2. In quel caso il trequartista classe 2002 Lorenzo Di Stefano, arrivato in estate ma ancora al di sotto delle aspettative a causa di una leziosità nelle giocate un po’ troppo spiccata, relegherebbe in panchina il terzino destro Cristian Fabriani e andrebbe ad assistere alle due punte Antonino Musso e Adama Diakite. Formazione a parte per la Torres l’esigenza resta quella di provare a dar continuità alla serie di vittorie che a Pesaro prosegue da due anni. In entrambe le occasioni ci aveva infatti pensato Fischnaller a gelare il Benelli con due doppiette, portando così a sei le vittorie nella storia dei sardi a Pesaro. L’anno scorso in una sfida di alta classifica fú proprio lui insieme a Djamanca Varela a ribaltare in sette minuti un parziale che vedeva la formazione di Stellone in vantaggio grazie a un gol di Coppola,e a placare proprio a ridosso della sosta natalizia un entusiasmo che a Pesaro stava crescendo in maniera esponenziale. L’incubo dei biancorossi si è però ora trasferito al Trapani e per i vissini, che contro la Torres possono vantare al Benelli sette vittorie e cinque pareggi nella loro storia, l’obbiettivo sarà quello di tornare per la quarta volta in questo campionato a rendere inviolata una porta. Per farlo Stellone potrà contare sul rientro dalla squalifica di Zoia e su un Tonucci, che resta comunque in ballottaggio con un’ altrettanto ottimo Di Renzo, apparso in gran forma in queste ultime uscite. Se Ceccacci dovrebbe dunque rifiatare per dar spazio a Zoia lo stesso lo potrebbe fare anche Beghetto, in ballottaggio con un Bove sempre più in condizione.

Lorenzo Mazzanti