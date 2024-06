Vis, oggi escono i gironi. Lo staff lavora sulla rosa

Oggi sarà resa nota la composizione dei tre gironi (di C) nei quali verranno inserite le 60 squadre partecipanti, tra cui la Vis Pesaro. Riguardo il mercato la società biancorossa per tramite del diesse Menga sta guardando a diverse figure, almeno uno per reparto, ma per le ufficialità bisognerà attendere i primi di luglio quando si apriranno i termini per i tesseramenti. Il primo arrivo nel club del presidente Bosco dovrebbe essere il difensore Davide Bove ex Crotone (classe 1998) e a seguire gli altri.

Il mercato delle altre. A guidare il Gubbio nella prossima stagione è stato scelto mister Roberto Taurino, reduce dalla salvezza conquistata ai playout sulla panchina del Monopoli. Dalla Fermana si trasferirà (ai primi di luglio) al Piceno (girone C) il difensore Pietro Santi (classe 2002). L’Ascoli Calcio ha il suo nuovo direttore sportivo, si tratta di Emanuele Righi, già con esperienza in serie C con l’Imolese e nella prima parte della stagione appena conclusa prima alla Spal e poi alla Nocerina riuscendo a raggiungere i playoff grazie al secondo posto in campionato.

Camp Vis. Con il fresco del Biscubio e l’aria salubre del posto i bambini del Vis Pesaro Camp di Apecchio lavorano con impegno e la voglia di imparare il gioco del calcio e soprattutto vivere momenti di spensieratezza e di crescita non solo sportiva. Ad insegnargli tutto questo e anche di più i professionisti del club biancorossi, tra questi l’apecchiese Vincenzo Variale. Ieri è salito nel luogo del Camp il responsabile apporti società con il territorio Stefano Falghera.

"Grande entusiasmo anche per la seconda settimana del Vis Pesaro Camp ad Apecchio- ha commentato il dirigente- dove una trentina di bambini/e molo diligenti, educati, si applicano e si divertono sotto la guida degli allenatori del settore giovanile della Vis Pesaro. Esperienza molto positiva che sicuramente ripeteremo la prossima estate e dove faremo toccare di nuovo il professionismo con i colori bianco rossi di una delle società più antiche d’Italia. Siamo venuti questa settimana con Mirco Ceccacci, difensore 2003 che ha fatto la trafila nel settore giovanile della Vis Pesaro, fino alla prima squadra. La Vis Pesaro tiene molto ai rapporti con le società del territorio e alla collaborazione". Ceccacci che si è detto molto contento di rimanere alla Vis Pesaro anche per la prossima stagione (18 le presenze nello scorso campionato) è stato presentato ai ragazzi del Camp da Falghera.

Amedeo Pisciolini