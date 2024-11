Vis, Okoro: "Con i compagni intesa speciale". Da Pescara al "Benelli" in quasi seicento

"Con i compagni mi sto trovando molto bene,ho una buona intesa con tutti loro. In particolare con Marcello Orellana che in occasione della doppietta al Carpi mi ha fornito l’assist per il secondo gol. Alla Vis Pesaro ci sono giocatori di qualità come Joe Obi e Manuel Pucciarelli che mi danno tutti i giorni dei consigli di cui cerco di farne tesoro per continuare a migliorare", sono queste le parole dell’ attaccante classe 2005 Alvin Okoro ai microfoni di Sky.

Alvin è infatti solo una delle tante giovani sorprese di questo inizio di stagione biancorosso. Dopo le esperienze con il settore primavera di Pordenone e Venezia, l’attaccante nato a Vicenza ma di famiglia nigeriana, si sta ritagliando il suo spazio anche tra i professionisti,in una rosa,quella pesarese,piena di talento. Reduce infatti da due partite da titolare, sta mettendo in mostra tutta la sua agilità ed imprevedibilità che fanno di lui una preziosa pedina nello schiacchiere di Stellone. Doti che, nonostante il momento no, hanno da sempre caratterizzato anche la sua fonte d’ispirazione: "Non ho un vero e proprio idolo ma un giocatore che a me piace molto è l’attaccante milanista Rafa Leao". Domenica però Okoro e compagni dovranno dar seguito all’ottimo cammino intrapreso in questo avvio di campionato in un match ad alta quota. Infatti se grazie alle ultime due vittorie consecutive la Vis si ritrova momentaneamente in piena zona playoff, in un Tonino Benelli che si preannuncia infuocato,arriva la prima della classe. Il Pescara di mister Silvio Baldini,dopo il successo casalingo di mercoledì contro il Pontedera, ha infatti quattro punti di vantaggio sulla Ternana seconda ed una partita, quella contro il Milan futuro,da recuperare. Queste statistiche non possono però intimorire gli uomini di mister Stellone, che hanno fin qui dimostrato un atteggiamento propositivo anche con le squadre di vertice.

La volontà del gruppo pesarese è infatti sempre quella di dominare il campo,mantenendo il pallino del gioco contro qualsiasi avversario. Grazie a questo spirito la Vis è uscita con un punto e qualche rimpianto dall’ostica trasferta di Chiavari solo qualche settimana fa e non e’ mai apparsa inferiore a nessuno nelle prime dodici giornate di campionato. Domenica alle 12:30, davanti ai suoi tifosi,non vorrà di certo interrompere questa buona abitudine. Sarà il signor Domenico Castellone della sezione di Napoli, alla quarta stagione tra i professionisti, a dirigere la gara. L’arbitro,che non ha mai diretto il Pescara in carriera, ha nel pareggio per 1 a 1 contro il Carpi,della scorsa stagione, l’unico precedente con la Vis. Entrambe le compagini arriveranno alla gara di domenica senza alcun squalificato ma per quanto riguarda gli abruzzesi con una piccola ammenda. Multate anche Ascoli,Trapani,Renate e Triestina mentre risultano squalificati per una giornata Coubis del Milan Futuro, Pretato del Pontedera e Corbari della Virtus Entella. Se in neanche mezz’ora sono stati esauriti i 588 posti del Tonino Benelli riservati al settore ospiti è tuttavia ancora possibile, per i tifosi biancorossi, riuscire ad accapparrarsi un biglietto per una gara che si preannuncia rovente.

Lorenzo Mazzanti