Vis, ora il record abbonamenti è ufficiale. Quota 1164. Ma la scalata punta più in alto

1164 abbonati: la Vis di Stellone ha superato l’ennesimo record. La società su Instagram lo celebra così: "Il dato migliore dal ritorno tra i professionisti nella stagione 2018/2019. Un amore che è cresciuto, si è consolidato e radicato accendendo la città. Sugli spalti abbiamo visto amici, mamme, papà, nonni, ragazzi coppie e anche chi, venendo da solo ha trovato qui (al Benelli ndr) una famiglia". Un entusiasmo che non ha più limiti quello diffusosi in città dall’approdo di Stellone a Pesaro. Se nella campagna abbonamenti della stagione scorsa gli era bastato un mese e mezzo di lavoro, con salvezza all’ultimo secondo dei playout annessa, per alzare di qualche decina di tifosi la quota abbonati rispetto alla stagione precedente, dopo un campionato da favola l’ha quasi raddoppiata.

Un vero e proprio crescendo rossiniano quello delle ultime tre campagne abbonamenti biancorosse: dai circa 600 della stagione 23/24 ai 689 della scorsa fino ad arrivare ai 1164 di quest’ultima. Potrebbe però non esser finita qui. Perché il progetto Vis continua ambizioso più che mai e le aspettative del popolo biancorosso rispetto a soltanto un anno fa non sono più le stesse. La campagna abbonamenti "Una vita con te" mantenendo invariati i prezzi rispetto alle ultime stagioni è riuscita a coinvolgere il cuore pulsante della tifoseria, collocata per quasi i due terzi nella curva Prato.

Sono infatti 846 gli abbonati nella zona di stadio più chiassosa, quella in cui un biglietto costava meno di una pizza. 7,90€ era infatti il costo in prelazione per tutti coloro che non rientravano in nessuna delle categorie privilegiate dalla societa’. Perché donne, over 65 e ragazzi tra i 15 e i 21 anni lo pagavano ancora meno, quelli under 14 poco più di 2€. Rendere la partita della Vis un’ abitudine di famiglia è infatti uno dei tanti obbiettivi su cui sta lavorando il presidente Bosco e il pacchetto a prezzi irrisori a loro riservato ne è una chiara dimostrazione.

Offrire la possibilità ad una famiglia composta da mamma, papà e figlio under 14 di pagare una partita di Lega Pro circa 4,50€ a testa equivale a dargli il benvenuto, far annualmente visita ai piccoli bimbi del "Salesi" vuol dire aver a cuore anche quelle più in difficoltà. Una Vis che con questa campagna abbonamenti ha dimostrato anche la volontà di farsi largo al di fuori dei confini cittadini e dedicando un pacchetto riservato agli abitanti fuori comune ha palesato la voglia di rimanere, dopo la scorsa stagione, la squadra di riferimento delle Marche.

Riconfermare il primato in classifica su un ambiziosissimo Ascoli e su una Sambenedettese che dopo aver riottenuto la C non vuole smettere di sognare per gli uomini di Stellone non sarà facile. Tuttavia a partire da venerdì il calendario offrirà a capitan Di Paola e compagni l’opportunità per provarci. In vista di quella data il Benelli, all’esordio stagionale, si prepara già ad esser bolgia perché a Pesaro arriveranno gli storici rivali del Rimini.

Lorenzo Mazzanti