Vis passiva invece che aggressiva: "Non abbiamo fatto nulla per vincere"

Come, sempre, è stato Roberto Stellone il primo critico della Vis. "Non abbiamo fatto nulla per vincere", ha detto. Ed è la sintesi perfetta della partita. Mezzo tiro in porta nei 90 minuti (Vezzoni centrale al 15’), uno fuori al 94’ (la palla gol di Beghetto). L’ex Venturi spettatore non pagante e pure un po’ svagato, con quei due palloni regalati in appoggio e non sfruttati dai pesaresi.

Premessa doverosa: l’Arezzo è la superfavorita, viaggia già da sola, perderà poche volte. Era già forte un anno fa, ha inserito potenza e brillantezza nel motore. Ci sta di cadere al Comunale. Il modo, racconta però di una Vis ancora distante dai suoi standard. I biancorossi hanno giocato un’ottima partita difensiva, tanto da tenere la sfida in bilico fino all’ultimo, ma non sono andati oltre. Hanno subìto anziché imposto.

Di Renzo ha pressoché annullato Cianci, Ceccacci e Primasso (poi Beghetto) hanno limitato per quanto possibile i temuti esterni. In realtà i biancorossi hanno difeso a cinque, perché anche Vezzoni e Tavernaro (poi Ventre) si sono allineati, facendo di fatto i terzini. Quando poi nella ripresa si è passati a quattro dietro, con l’inserimento di Tonucci, paradossalmente è arrivata l’imbucata centrale e fatale, espressione della classe di Guccione e dell’effetto novità portato da Iaccarino.

Più che per un episodio, la Vis è caduta però per logoramento progressivo. Perché se concedi 16 conclusioni agli avversari (9 in porta), anche se le palle gol autentiche sono poche, e se non riesci mai a ripartire, la capitolazione può avvenire in qualsiasi modo. L’azione del gol amaranto è nata dall’ennesima palla persa in costruzione, dove oltre alla qualità è mancata la consistenza numerica.

Con i difensori bloccati a presidio, pochi gli uomini per orchestrare triangoli efficaci. Al punto che si è preferito più volte tornare al giro palla dietro per non rischiare, col risultato di portarsi l’Arezzo a ridosso. Di qui la necessità – sempre per non rischiare – dei lanci lunghi per le punte: una pacchia per la retroguardia toscana, cui bastava la semplice pressione su Nicastro per inibirgli le sponde o fare due passi avanti per mandare in fuorigioco Ferrari.

Anche stavolta poi non è andata bene con gli arbitri (il rosso a Cianci in avvio degradato a giallo), e anche stavolta hanno pesato le assenze: più di tutte quella di Jallow che sarebbe tornato utile per battagliare là davanti, far salire la squadra e attaccare la profondità. E che salterà anche il Livorno (a proposito: due giornate di squalifica laddove Cianci, stesso episodio, è stato graziato). Anche Zoia e Bove sarebbero tornati utili, per attitudine alla costruzione e capacità di alzare le linea.

E qui sta un altro dato negativo: gli inserimenti dei difensori – tra i marchi di fabbrica della Vis di Stellone – ad Arezzo non si sono visti. Ci ha provato una volta Di Renzo, ci ha provato Ceccacci nel finale, ma solo dopo lo svantaggio. Quando la Vis l’ha fatto, ha comunque creato situazioni. E l’unica palla gol, quella sciupata da Beghetto al 94’.

La prima sconfitta non genera allarmi. Rimane il connotato di una squadra solida e battagliera, magari anche troppo, visto il carico di ammonizioni. Ora bisogna abbinare brillantezza, fantasia, sfrontatezza, a partire dalla sfida casalinga col Livorno.