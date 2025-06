Vis Pesaro: ambiziosi piani per la nuova stagione e rinnovi contrattuali in vista

Sarà una lungo percorso a tappe quello della Vis Pesaro in questa estate. La prima arriverà tra pochi giorni con la conferenza stampa di fine stagione in cui si delineeranno gli ambiziosi piani per la prossima annata. In 127 anni di storia i biancorossi non hanno mai potuto contare su una posizione così prestigiosa nella griglia di partenza e per migliorare l’esito della scorsa stagione, culminata nel quarto di finale playoff, la società dovrà pensare in grande.

La conferenza dei prossimi giorni serviranno per fare il punto su allenatore e direttore sportivo, così da poter avviare la costruzione della rosa. I rinnovi di Tonucci, già ben impostato, Cannavò, Pucciarelli e Neri saranno le priorità. Il loro contratto scade infatti il 30 giugno e un eventuale prolungamento rappresenterebbe un ottimo modo con cui inaugurare la nuova sessione di calciomercato. Soprattutto Pucciarelli e Cannavò sono stati infatti tra i principali protagonisti di queste ultime annate biancorosse. Se il primo, con la doppietta nella gara di ritorno contro la Recanatese, ha evitato l’incubo serie D due stagioni fa e ha alimentato il sogno B nella scorsa, Cannavò a Pesaro è maturato. Arrivato in biancorosso nel 2020, nonostante le esperienze in prestito a Padova e Lumezzane, ha fatto del biancorosso la sua seconda pelle e in quest’ultima stagione si è definitivamente consacrato.

Percorso di crescita, quello condotto da Cannavò in queste ultime annate, che potrebbe essere replicato anche da Gian Marco Neri. Il classe 2002, giunto a Pesaro nel gennaio 2024, dopo una prima parte di avventura vissuta da protagonista e condita anche da due reti, nella scorsa stagione è stato bloccato dagli infortuni. Solo dodici presenze per lui in quest’ultima annata che seppur arricchita dalla rete decisiva di gennaio contro il Campobasso ha lasciato, dal punto di vista personale, un po’ di amaro in bocca.

Al tramonto di giugno spazio poi anche ai lavori di illuminazione del Benelli. Il Comune ha infatti stanziato 300 mila euro per adeguare la struttura alle richieste del campionato dal punto di vista di copertura televisiva. Somma che si andrà ad aggiungere ai 50mila euro spesi nella scorsa estate sempre per migliorare gli impianti di illuminazione. Tempistiche dei lavori che saranno fondamentali al fine di evitare un Recanati bis, città che ospitò la Vis per le prime due partite casalinghe della stagione 2023/2024. I tifosi vogliono ripartire dal Benelli e dal sogno che li ha cullati durante la scorsa stagione.

Lorenzo Mazzanti