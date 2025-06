Vis Pesaro: dalla salvezza alla gloria, un anno di trasformazioni e successi

Sembra che si parli di due squadre diverse quando si paragona la situazione attuale della Vis a quella del 2 giugno 2024. Prospettive e strategie opposte ma stessa voglia di migliorarsi. Nel 23/24 la stagione si era conclusa due giorni prima rispetto alla scorsa e anche in quel caso la Vis era rimasta soddisfatta dalla post season. I minuti di recupero, se in quel caso interruppero un incubo, quest’anno si sono dimostrati la fine di un sogno. Nel playout contro la Recanatese alcuni trascinatori erano gli stessi. Nicastro, Di Paola e Pucciarelli, così come ogni tifoso biancorosso, sono stati infatti accompagnati fino al minuto 95 dall’incubo retrocessione ma al triplice fischio la festa che unì squadra, tifo e staff fu solo l’anticipazione di quella che si sarebbe tramutata in abitudine ai festeggiamenti nella stagione successiva. La strada verso un’annata incredibile fu aperta da un calciomercato fatto in anticipo. Coppola il 16 agosto fu infatti l’ultimo ad integrarsi in un gruppo che dieci giorni prima dell’inizio del campionato era già al completo. La squadra così come il proprio tecnico nutriva una gran voglia di riscatto dopo alcuni anni non semplici. I biancorossi erano infatti reduci da due stagioni terminate con 39 punti, il mister da diversi progetti conclusi prematuramente. A Pesaro Stellone era arrivato da poco più di un mese e la sua permanenza non era in dubbio. Dopo alcune stagioni da subentrato, avrebbe avuto la possibilità di avviare il proprio progetto fin dal ritiro e con il neo direttore sportivo Michele Menga sarebbe potuto intervenire direttamente sulla rosa. Il mese dopo sarebbe stato raggiunto anche da un suo fedelissimo: Luca Paganini. I due, dieci anni prima, si erano già resi protagonisti della favola Frosinone, che dalla Lega Pro in sole tre stagioni aveva raggiunto la massima serie. Erano pronti a replicarsi anche a Pesaro e fin dalle prime gare riuscirono a far cambiare la mentalità di un intero popolo. Nella narrazione che resterà di quest’ultima memorabile stagione i due verranno sicuramente menzionati ma ora le loro strade potrebbero dividersi.

Sul futuro del tecnico vige infatti ancora un velo d’incertezza e fin quando questa incognita non sarà risolta il mercato non potrà partire. Dubbi che attualmente riguardano anche il ruolo del direttore sportivo, con un Michele Menga, ancora non sostituito, che risulta sospeso dal 14 maggio. In attesa che il futuro vissino assuma lineamenti più limpidi, il Benelli oggi si farà teatro della premiazione della seconda edizione della Vis Pesaro Cup. Inaugurato dalla banda di Candelara lo scorso sabato questo torneo nazionale di calcio giovanile ha portato a Pesaro quarantaquattro diverse squadre provenienti da tutta la Penisola. I ragazzi coinvolti appartengono alla categoria allievi, giovanissimi, esordienti e pulcini e la loro età è compresa tra i dieci e diciassette anni.

Lorenzo Mazzanti