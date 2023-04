Daniele Mei: al funerale a Pesaro tantissimi colleghi, i Vis Boys e gli amici di sempre

Pesaro, 18 aprile 2023 – Gli amici di sempre. I colleghi del San Salvatore, dove per trent’anni ha lavorato come infermiere. I suoi amati Vis Boys, i tifosi più giovani, i gemellati della Pistoiese, tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno condiviso con lui un pezzo di vita e di Prato. Questa mattina Pesaro ha salutato Daniele Mei, scomparso all’età di 60 anni dopo una lunga battaglia con la Sla. Un addio sobrio e partecipato, quello che una città intera gli ha tributato nella chiesa di Cristo Risorto, tinto di quel biancorosso che ha campeggiato sul feretro, tra sciarpe e vessilli di un lungo, intensissimo pezzo di storia del tifo pesarese.

Daniele Mei con gli ultras della Vis che gli sono sempre stati vicini

“Onore a te Daniele Mei…Ultras d’altri tempi”, firmato Porto Pesaro. “Buon viaggio vecchio ultras”, sorretto dai più giovani. E poi: “Onore eterno a chi ci ha reso fratelli”, striscione che i tifosi della Pistoiese avevano già esposto domenica, durante la gara interna con la Sammaurese. Tributi di chi lo ha amato fino alla fine e lo amerà per sempre. Non sono mancati, tra gli altri, anche il tifoso storico Roberto Bizzocchi, il presidente del Circolo “Amici della Vis” Sergio Pedini, ma anche Anna Nicolini, consorte del co-presidente Marco Ferri. All’uscito del feretro dalla chiesa, cori e applausi. Ma anche sciarpe, abbracci ai familiari e un dolore composto, in attesa di ricordarlo in quella Prato che lui tanto amava. Con la speranza che, in un modo o nell’altro, anche la stessa società di via Simoncelli possa ricordarlo con qualche iniziativa. Perché Daniele Mei è la Vis.