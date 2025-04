Vis Pesaro e Milan Futuro: Ultima di Campionato Prima dei Playoff e Playout

Ultima di campionato, ma non della stagione. Per la Vis come per il Milan, di scena oggi al Chinetti di Solbiate Arno. Dopodiché si schiaccerà il tasto play: biancorossi ai playoff, rossoneri ai playout. Posta in palio: si tratta di difendere la migliore posizione. Traguardo relativo per gli uomini di Stellone, certi comunque di giocare il primo turno in casa; importante per i ragazzi di Oddo, che se la giocheranno andata e ritorno con la Spal; arrivando davanti, più che il fattore campo, avranno il vantaggio dei due risultati su tre. Roberto Stellone ha già deciso: verranno preservati molti titolari, i diffidati innanzitutto, e quelli più spremuti o acciaccati; sarà dato spazio a chi ne ha avuto meno. "Come un anno fa – racconta – eccoci qua a preparare sfide importanti. Ma se allora si giocava per non morire, stavolta il clima è ben diverso. Veniamo da un campionato fantastico, anche se il ritorno lo è stato meno, e vogliamo renderlo ancor più positivo". Turn over obbligato: "Almeno 7-8 giocatori devono recuperare dalle fatiche di mercoledì. Ed è giusto premiare chi finora ha giocato poco ma si è sempre comportato da professionista esemplare". Fermi ai box i diffidati Vukovic, Cannavò e Tavernaro (gli ultimi due peraltro afflitti da noie muscolari), lo squalificato Di Paola, gli affaticati Nicastro, Paganini e Pucciarelli. "Probabile il debutto di chi non ha mai giocato, anche se non dall’inizio".

Quanto al modo di affrontare la partita, e di riflesso ad eventuali preferenze su chi affrontare dopo, il tecnico è netto: "Niente calcoli, massimo impegno, anche perché spesso queste cose non portano bene. Faremo la nostra partita, e vedremo chi ci toccherà". Come sta la squadra mentalmente? "Vincere aiuta a vincere. E a noi scoccia aver raccolto poco nell’ultimo periodo. Ma lo spirito è lo stesso. Apprezziamo molto che i tifosi ce lo riconoscano". Due parole sul Milan: "Prima dell’ultima sconfitta veniva da tre vittorie. Squadra forte, sa dribblare, palleggiare, ha struttura e qualità. E con Oddo una buona media punti. Perché si trova lì? Non è facile lavorare in quel contesto, con tanti giocatori prestati alla prima squadra". Formazione: in porta spazio a Pozzi; difesa inedita con il rientrante Bove insieme a Tonucci e Di Renzo; a centrocampo probabile tandem Obi-Schiavon; Orellana sulla trequarti; in avanti Lari e Raychev. Giovani indiziati di debutto a partita in corso: Edoardo Mariani (classe ’98, protagonista al Viareggio e decisivo con la Primavera nel playout con la Torres), Tombesi e Rizzo.

Così in campo (ore 16,30). Milan Futuro (3-5-2): Reveyre (Nava); Coubis, Camporese, Bartesaghi; Fall, Alesi, Malaspina, Branca, Quirini; Camarda, Ianesi (Magrassi). All. Oddo. A disp. Pittarella, Bozzolan, Minotti, Vladimirov, D’Alessio, Sandri, Turco, Magni, Vos, Sia, Traoré, Omoregbe, Scotti.Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Di Renzo, Tonucci, Bove; Peixoto, Obi, Schiavon, Zoia; Orellana; Lari, Raychev. All. Stellone. A disp. Vukovic, Mariani M., Neri, Coppola, Ceccacci, Mariani E., Pucciarelli, Paganini, Rizzo, Tombesi, Mariani E., Nicastro, Rabbini.Arbitro: Madonia di Palermo.