Vis Pesaro: il campionato delle conferme e le sfide del girone B

Quello che con lo scorrere del tempo si sta andando a delineare dovrà essere in casa Vis il campionato delle conferme. Oltre che nei volti i pesaresi desiderano replicarsi anche sul campo così da trasformare la prossima annata in quella della definitiva consacrazione. Proprio come ribadito da Zoia nell’ intervista di pochi giorni fa : "Ripetersi non è mai facile" ma la ciurma di Stellone ci proverà in tutti i modi.

I nomi delle 19 avversarie non sono ancora però del tutto chiari. È il playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana a rappresentare infatti il fattore di incertezza per la definitiva composizione dei tre gironi. Soltanto il 20 giugno, con la gara di ritorno a Salerno, si sancirà l’ultima componente della Lega Pro 25/26. In caso di sconfitta ligure, per la prima volta nella loro storia, i biancorossi andranno ad affrontare nella prossima stagione la compagine blucerchiata mentre una retrocessione dei campani decreterebbe lo spostamento del Campobasso nel girone C e l’inserimento del Guidonia in quello della Vis. Di compagini nuove rispetto allo scorso anno c’è ne potrebbero essere ben otto. Una sarà la Feralpisalo’ che fondendosi con il Brescia potrebbe regalare alle rondinelle la permanenza tra i professionisti. Nonostante il benestare del presidente verdeblu Giuseppe Pasini, restano alcuni nodi ancora da sciogliere, come il malcontento dei tifosi del Salò e il mancato arrivo di nuovi imprenditori bresciani. Molto più delineati sono invece i futuri delle tre neopromosse Livorno, Sambenedettese e Forlì. I toscani infatti sono riusciti ad accapparrarsi tutte le doti di un allenatore emergente come Alessandro Formisano. Il protagonista della favola Pianese nella scorsa stagione è infatti pronto a far sognare anche un’ altra neopromossa. Dopo l’esperienza tra i dilettanti il Livorno è intenzionato a far ritorno nelle categorie che più gli competono e al primo anno in Lega Pro cercherà già di ricoprire un ruolo da protagonista. Forlì e Sambenedettese non vorranno essere da meno e dopo l’ufficialità delle iscrizioni al campionato pervenutegli dalla Covisoc (commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche), hanno già iniziato a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa.

Sono pronte a fare il loro ingresso all’ interno del girone B anche due squadre piemontesi: la Pro Vercelli e il Bra. Se il Vercelli dopo l’annuncio di Michele Santoni al timone tecnico della squadra è pronto a costruire, per parola del presidente Ludovic Delechat "un qualcosa di importante", il Bra trasferitosi al "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante vorrà confermare la bontà del proprio progetto anche tra i professionisti. Resta poi da capire quale sarà la squadra B che in questa nuova annata affronterà la Vis. Se i pesaresi nelle scorse stagioni hanno già avuto modo di confrontarsi la Juventus Next gen, le gare contro Atalanta o Inter Under 23 rappresenterebbero un’ assoluta novità.

L’inserimento all’ interno del girone B del Guidonia risulterebbe l’ennesimo cambiamento di un girone che rispetto alla scorsa stagione sarà ampiamente modificato.

Lorenzo Mazzanti