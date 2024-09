Vis Pesaro, l’esordio è amaro. La Torres piazza il tris vincente

Torres

3

Vis Pesaro

0

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zambataro, Brentan, Mastinu, Guiebre (21’ st Liviero); Varela (42’ st Goglino), Scotto (36’ st Masala); Fischnaller. All. Greco. A disp. Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Idda, Nunziatini, Giorico.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci (14’ st Gambino), Bove, Neri; Paganini, Thiane (1’ st Orellana), D’Innocenzo (1’ st Tavernaro), Zoia (33’ st Antolini); Pucciarelli; Nicastro (33’ st Molina), Cannavò. All. Stellone. A disp. Munari, Tonucci, Palomba, Nina, Forte, Coppola, La Rosa.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Reti: 44’ pt Antonelli, 10’ st Fischnaller, 48’ st Masala.

Note – Serata estiva, spettatori 4.000 circa (una trentina pesaresi); ammoniti Bove e Zambataro; angoli 4-6; recupero 3’ + 5’.

Il debutto della Vis 2024-25 assomiglia a quelli recenti. E la Torres assomiglia tanto a quella della scorsa stagione. Non c’è gloria per i biancorossi al Vanni Sanna, dove non vincono dal secolo scorso. Un discreto primo tempo, poi il gol subìto e la partita che prende la direzione definitiva, con i rossoblù ad affondare negli spazi. Come contro l’Arezzo in coppa, la Vis soffre sugli esterni. Soprattutto sulla fascia destra, dove è Varela a bucare la linea. Due penetrazioni ficcanti e due gol, con gli assist per Antonelli prima e Fischnaller poi. L’assetto ultraoffensivo del secondo tempo produce comunque occasioni per i pesaresi, che vanno vicini al gol nel finale con Cannavò, Pucciarelli e Tavernaro.

Il primo tempo della Vis è propositivo nell’atteggiamento, con linee strette e ripetuti tentativi di aggressione alta. Alla lunga però la superiore qualità della Torres costringe i biancorossi a schiacciarsi. Stellone schiera cinque under (contro uno solo dei sardi) e ben tre debuttanti assoluti in C: Vukovic, D’Innocenzo e Thiane. Quest’ultimo, italo senegalese nato in Val Brembana, cresciuto nel Monza e proveniente dalla Primavera vissina, appena 18enne, non mostra di subire l’impatto: gioca pulito e si mantiene sempre nel vivo, a differenza di D’Innocenzo che fatica a trovare i tempi. Per lunghi tratti, la Vis costringe la Torres a giocar male, grazie all’aggressione costante e ai raddoppi sugli esterni. Vukovic rischia grosso solo su una conclusione ravvicinata di Fischnaller deviata da Ceccacci e provvidenzialmente respinta di piede. Paganini annulla Guiebre e più volte si propone, sull’altra sponda l’unico spunto concesso a Varela costa però il gol ai biancorossi. In chiusura di tempo l’ex Reggiana si beve Zoia con una finta a fondo campo e crossa teso a centro area dove il difensore Antonelli brucia Ceccacci da distanza ravvicinata. La reazione della Vis, che in precedenza si è segnalata con un paio di spunti di Cannavò, sul quale Fabriani fatica, si fa vedere subito ma non c’è tempo.

Si va al riposo. Stellone ha ordinato alla vigilia: non abbattersi dopo un gol. I suoi, rivoluzionati a centrocampo (Pucciarelli e Tavernaro in mediana, Orellana in attacco) non si abbattono neppure dopo il secondo, confezionato dal solito Varela per il ben noto Fischnaller. E non giova neppure l’inversione di fascia tra Paganini e Zoia. Tutto nasce da un’occasione vissina: Ceccacci non aggancia in area e da lì nasce la ripartenza. La Vis migliore si vede negli ultimi 20’, tutti giocati in attacco, perché quella è la vocazione dei subentrati. Così arrivano 5 conclusioni in serie quando per 70 minuti i biancorossi non avevano mai tirato in porta. Tre sono autentiche palle gol. E due sono miracoli di Zaccagno, che dopo aver rischiato grosso su una conclusione dal limite di Cannavò, nega il gol prima a Pucciarelli (sinistro da fuori) e poi a Tavernaro (incornata ravvicinata su angolo). Ma siccome non è giornata, in pieno recupero (giusto per onorare la tradizione) la Torres infila anche il terzo: superba rovesciata di Masala su assist di Goglino, dopo un presunto fallo su Pucciarelli toccato duro. Anche stavolta dalla fascia. Tre gol subiti in fotocopia: Roberto Stellone dovrà lavorare parecchio in settimana, perché tra una settimana arriverà al Benelli un’altra squadra capace di far male alla stessa maniera. E la Vis l’ha già sperimentato in coppa.