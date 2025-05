Vis Pesaro pareggia con Pontedera e avanza ai playoff grazie a Cannavò

Vis Pesaro 1Pontedera 1

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci (16’ st Orellana), Coppola, Bove (36’ st Di Renzo); Zoia (36’ st Tavernaro), Paganini (28’ st Lari), Pucciarelli, Zoia; Di Paola; Nicastro, Okoro (28’ st Raychev). All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani M., Tonucci, Neri, Schiavon, Obi, Mariani E., Rizzo, Tombesi.

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Espeche, Migliardi; Guidi, Ladinetti; Vitali (40’ st Lipari), Scaccabarozzi, Sala (28’ st Martinelli); Corona (37’ st Italeng). All. Menichini. A disp. Calvani, Vanzini, Maggini, Pretato, Van Ransbeeck, Gaddini, Sarpa, Pietra.

Arbitro: Zanotti di Rimini.Reti: 44’ pt Corona, 49’ st Cannavò.Note – Serata calda, spettatori 2.323 (70 ospiti); ammoniti Zoia e Vitali; angoli 11-1; recupero 2’ + 4’.

All’ultimo respiro, per la gioia più grande. L’extratime costato punti nel finale di stagione regala alla Vis la qualificazione al secondo turno del suo primo storico playoff, dove affronterà l’Arezzo in trasferta. Una prodezza di Cannavò – pallone artigliato a centro area sul cross basso di Raychev e girata violenta – fa esplodere il Benelli, dando merito agli uomini di Stellone per un secondo tempo giocato a una porta sola, con assetto ultraoffensivo. Sul campo solo calcio, basti dire dei soli due falli commessi dai biancorossi nella ripresa. Alla fine 16 conclusioni a 6, 11 angoli a uno. Il difetto più grande: l’imprecisione, vedi le 9 conclusioni fuori dallo specchio. Il merito più grande: averci creduto fino all’ultimo istante e all’ultima stilla di sudore, sospinti dal pubblico del Benelli. Cannavò eroe di giornata: un minuto prima del gol era a terra vittima dei crampi.

La Vis del primo tempo soffre l’organizzazione del Pontedera: compatto dietro la linea della palla, rapido nelle ripartenze e temibile sui piazzati. Menichini preferisce Corona a Italeng e fa bene perché il centravanti fa reparto da solo. Le soluzioni sul secondo palo, con inserimento improvviso e sponda sono di difficile lettura per i biancorossi. Che rischiano una prima volta in avvio (testa di Espeche, il solito Nicastro salva sulla linea) e vanno sotto prima del riposo: in questo caso la sponda è di Guidi, lasciato colpevolmente solo (Okoro distante) e l’incornata finale del figlio d’arte Corona, sul quale Coppola soffre parecchio. Pontedera pericoloso anche con Migliardi, arrivato a rimorchio di uno spunto di Corona. La Vis muove bene la palla ma è costretta ad agire sullo stretto: sfonda due volte a sinistra dove Bove crea la superiorità ma non è precisa nel cross; quando ci riesce, l’incornata di Zoia destinata probabilmente alla rete è deviata dal corpo di Sala. Per il resto una serie di corner e piazzati senza esito (Di Paola sulla barriera); e un paio di rasoiate fuori misura.

Nella ripresa Stellone pesca dalla panchina tutti gli uomini offensivi. Un difensore in meno, Okoro a tutta fascia. Orellana porta dribbling e imprevedibilità, Lari peso al centro e Raychev spunto a sinistra. E da lì, dopo aver azionato il rinomato doppiopasso, arriva la giocata che vale la qualificazione. Prima di allora Tantalocchi sugli scudi, soprattutto su una bordata dal limite di Di Paola e su una rasoiata di Pucciarelli. Piovono cross a ripetizione, anche fuori misura, ma i toscani sono asserragliati: un tiro di Migliardi centrale è l’unico che finisce nel tabellino. Risultato giusto, premio alla prestazione della Vis che ha saputo raddrizzare una partita nata storta. Mercoledì si va ad Arezzo, campo di dolci ricordi.