Vis Pesaro pronta a sfidare la Lucchese per riconquistare il quarto posto

"Vogliamo vincere per riconquistare il quarto posto. Metteremo in campo determinazione, voglia e qualità. La squadra fisicamente è in salute, pur con qualche cambio di interpreti, ci sentiamo pronti a sfidare la Lucchese. Sono contento di rientrare in panchina così da poter intervenire nell’immediato". Dopo le quattro giornate ai box Stellone attendeva questa gara da circa un mese. L’avversario è forte ma il mister biancorosso ha fiducia nei propri mezzi: "Ci aspetta una partita difficile contro una squadra con caratteristiche a noi simili, che tralasciando i problemi societari, ha raccolto sedici punti nelle ultime dieci partite e soprattutto in casa ha ottenuto risultati importanti come il successo per 4-1 sulla Ternana di sole due domeniche fa. Avendo alibi extra campo giocheranno inconsciamente sereni, senza nulla da perdere. La Lucchese fa un bel calcio. Nonostante i sei punti di penalizzazione ha infatti un bel margine sulla penultima e andrà dunque attaccata fin da subito".

Vis che si presenterà a Lucca con diverse defezioni: "Per Forte, Bove e Obi la valutazione sul recupero dagli infortuni muscolari è rimandata alla prossima settimana; mentre Palomba, che nell’allenamento di ieri ha riscontrato un problema al quadricipite, così come Okoro squalificato, non farà parte della gara". Spazio poi al riassunto del primo anno sulla panchina vissina: "Giudico la mia esperienza a Pesaro positiva, ricca di emozioni. Dopo la gioia all’ultimo respiro della scorsa stagione, quest’anno muovendoci in anticipo sul mercato siamo stati costanti fin da subito. Abbiamo fatto un girone d’andata impressionante e anche nel ritorno, nonostante le prevedibili difficoltà, abbiamo mantenuto un buon equilibrio. Tuttavia solo l’Entella, primatista del girone, non ha avuto periodi negativi. A livello di risultati noi lo stiamo avendo in questo momento. Undici punti nelle ultime dieci partite, frutto di una sola vittoria in due mesi, sono indubbiamente troppo pochi per ciò che abbiamo dimostrato in campo. Hanno provocato in noi una piccola perdita di autostima e brillantezza che recupereremo sicuramente in questa ultima fase di stagione". Tuttavia la classe arbitrale non ha di certo aiutato: "Come spesso ci capita ultimamente anche contro il Rimini abbiamo fatto un ottimo primo tempo per poi farci ribaltare il risultato nella ripresa. Dobbiamo imparare a chiudere le partite pur consapevoli che i gol del Rimini sono propiziati da errori arbitrali. Non ritengo opportune neanche le tre giornate di squalifica ad Okoro dovute ad una gomitata involontaria. Nell’arco della stagione, la maggior parte delle espulsioni subite sono state ingiuste".

Così in campo (ore 15) Lucchese (3-5-2): Melgrati, Gucher,Benedetti,Rizzo, Gemignani,Welbeck,Visconti,Galli, Antoni, Selvini,Magnaghi. A disp. Coletta,Allegrucci, Paula Da Silva, Gasbarro, Badje,Fedato,Salomaa, Cartano,Ballarini,Gheza,Saporiti. All: Gorgone. Vis Pesaro (3-4-2-1): Vukovic, Ceccacci, Coppola(Tonucci), Zoia, Peixoto, Di Paola, Pucciarelli, Cannavo’, Tavernaro, Orellana, Nicastro. A disp.Mariani,Neri,Rabbini, Paganini,Schiavon, Raychev, Di Renzo,Lari,Zocchi. All: Stellone Arbitro: Antonio Liotta Lorenzo Mazzanti