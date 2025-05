Vis Pesaro: Qualificazione Storica ai Playoff, Benelli in Festa

Finisce con i fuochi d’artificio dietro alla Prato. I cori e gli strombazzamenti che si protraggono a lungo. I giocatori accolti fuori dai cancelli come eroi. Al suo primo playoff della storia, la Vis centra la qualificazione al secondo turno e il popolo del Benelli è in tripudio. Prima del via, coreografia a tutta Prato: omaggio a Tonino Benelli e al vecchio stadio, prossimo al secolo di vita (2027). La coreografia di Vis-Pontedera è in onore del pilota, lo striscione di accompagno recita: "Fino all’ultima battaglia, avanti Vis a tutto gas". Fino all’ultimo, appunto, perché il gol partita arriva all’ultimo istante trascinando un intero stadio (sold out nella Prato e nei laterali) nel delirio. A gara in corso, c’è spazio anche per le invettive contro la Lega ("La morte non è uguale per tutti"), ma è il clima di festa che si respira.

Giornata speciale: le telecamere di Sky negli spogliatoi, lo spegamento di mezzi con la sala Var. Non ci sarà lavoro per gli uomini dentro il Van. Tutto fila liscio sul campo, nessun episodio scabroso, 26 falli fischiato in tutto. Ora la bella avventura continua. Mercoledì si va ad Arezzo in gara secca e tutto può ancora succedere. Perché ai playoff – l’ha detto Stellone – si va per vincere".