Vis Pesaro quasi fatta. Mancano tre rinforzi

Comincia oggi ufficialmente, con il Gran gala di apertura al Grand Hotel di Rimini, il calciomercato 2024, che impazzerà per due mesi, ben oltre la prima giornata di campionato. La Vis arriva all’appuntamento con larga parte del lavoro svolto. Per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Roberto Stellone, possibilmente entro il raduno del 15 luglio e il successivo ritiro di Cingoli, mancano almeno tre elementi. Un portiere innanzitutto: diventata impervia la strada che porta a Filippo Rinaldi del Parma, la scelta sembra caduta su Goiele Zacchi, classe 2003, 33 presenze + 2 di playoff nell’ultima stagione con la Giana Erminio; il fatto che sia di proprietà del Sassuolo, con cui la società biancorossa è in ottimi rapporti, agevola il compito. Servirà poi un difensore per compensare la partenza di Zagnoni, che ha chiesto di avvicinarsi a casa e sembra destinato al Carpi; e quella probabile di Zoia, che rifiuta il rinnovo avendo alle spalle la Ternana, con cui bisognerà accordarsi sul prezzo. Ultimo tassello, un trequartista da affiancare a Pucciarelli: il nome caldo è quello di Marcelo Orellana, classe 2001, reduce da un super campionato alla Varesina in Serie D. Nel ruolo peraltro Stellone è intenzionato a valutare attentamente Giovanni Gambino, 2004, di rientro dal prestito a Casarano dove si è imposto all’attenzione generale. Da qui in avanti, chiusa ufficialmente la stagione precedente, comincerà l’elenco delle ufficializzazioni. Di fatto, la Vis ha già concluso gli ingaggi di Paganini (ex Latina), Bove (ex Crotone), Niang (ex Fermana), ai quali si aggiungono gli arrivi dal Venezia di Busato (difensore centrale), Tavernaro (centrocampista) e Okoro (attaccante), dal Torino dell’esterno Antolini e dal Cagliari del difensore centrale Palomba. Oltre al rinnovo di Da Pozzo, sempre dal Venezia. Il nuovo organico avrà per base di una dozzina di conferme (e per capitan Di Paola si profila un ulteriore allungamento di contratto), i rientri dai prestiti di Cannavò e D’Innocenzo, e diversi Primavera aggregati: fra i quali Bastianelli, Giorgini e Stabile. Da oggi la Vis Pesaro saluta i giocatori in scadenza: Rossoni, Valdifiori, Rossetti, Mattioli, Polverino, fra gli altri, saranno liberi di cercare nuove destinazioni.