Vis Pesaro-Rimini: pareggio al fotofinish, tutto si decide al ritorno

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci (1’ st Di Renzo), Coppola, Bove; Zoia (21’ st Tavernaro), Paganini, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola (32’ st Obi); Nicastro, Okoro (37’ st Raychev). All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani M., Tonucci, Neri, Schiavon, Mariani E., Orellana, Rizzo, Tombesi, Peixoto.

RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano (7’ st Falbo), Megelaitis, Bellodi, Lepri, Longobardi; Garetto (32’ st Conti), Langella, Piccoli (7’ st Lombardi): Parigi (32’ st Cioffi), Ubaldi (17’ st Gagliano). All. Buscè. A disp. Vitali, Falbo, Fiorini, Leonardi, Semeraro, Malagrida, Jallow, De Vitis.

Arbitro: Calzavara di Varese.

Reti: 27’ pt Paganini, 46’ st Lombardi.

Note – Serata mite (20°), spettatori 3.248 (568 ospiti), incasso 36.282 euro; ammoniti Ceccacci, Piccoli, Vukovic, Langella, Paganini, Cioffi; angoli 7-4; recupero 1’ + 5’.

A un passo dalla vittoria. L’unico tiro in porta del Rimini nella ripresa regala il pareggio ai romagnoli. La Vis sarà costretta a vincere mercoledì al Romeo Neri per accedere ai quarti di finale. Non un compito impossibile, visto quanto ha combinato finora. Avrebbe anche meritato la vittoria, perché ha portato la sfida dalla sua parte, secondo i piani di Stellone (‘Giochiamo in casa, facciamo noi la partita’), e l’ha pure gestita bene. Primo tempo d’attacco, secondo di gestione senza rischi. Ma le partite durano 95’, e in pieno recupero Lombardi ha centrato il sette dal limite: traversa gol, imparabile. Vis nella sua pienezza finché hanno retto i titolari, tutti su ottimi livelli. Poi i crampi hanno spostato gli equilibri.

E’ stato un derby degno della tradizione, il numero 65, in un Benelli stipatissimo. Coreografia a tutta Prato, con lo stemma Vis al centro. Gara vibrante, pressione alta, occasioni sui due fronti e un pubblico partecipe della stessa intensità. La Vis soffre nei primi minuti poi entra in partita. La dura legge del gol si abbatte sul Rimini che centra il palo al 25’ con Parigi (deviazione respinta da Coppola, successiva girata sul legno) e due minuti dopo va sotto. Angolo di Di Paola, Bove impatta di sinistro e Paganini corregge di tacco esterno. E’ lo stesso minuto di Okoro ad Arezzo (27’). Ed è il gol su sviluppo di palla inattiva (specialità vissina) che mancava dalla 23^ giornata. Prima di allora un’incornata di Bove aveva costretto Colombi a una difficile respinta. Per Paganini quarto centro personale.

Alla Vis della ripresa manca il gol del raddoppio. Che in verità arriva: 9’, punizione DiPa, sponda dell’ottimo Bove, girata di Paganini (sempre lui) e miracolo di Colombi; sugli sviluppi Cannavò penetra in area e le mette dentro ma Calzavara ravvede un fallo precedente. Poi ancora Bove al tiro (sinistro alto) e una giocata di Di Paola che costringe il portiere ospite ad inarcarsi.

Dalla mezzora Vis costretta sulla difensiva. Finché regge Okoro, le ripartenze danno respiro. Paganini salva alla disperata su Lombardi, ma nel finale Vukovic non può nulla su Lombardi. Prima del triplice fischio un rigore reclamato da Coppola (mani di Falbo sul colpo di testa) ma il Var spegne le proteste vissine.

Speranze per il ritorno: la Vis ha espresso più qualità e prodotto più volume e occasioni. Da qui si riparte.

Gli altri risultati: Catania-Pescara 0-1 (41’ st Merola); Crotone-Feralpi 3-1 (43’ pt Di Stefano, 47’ pt Crespi, 8’ st Tumminello, 31’ st Murano); Giana-Monopoli 3-1 (4’ pt Bruschi, 13’ pt Stuckler, 16’ pt Nichetti, 17’ st Lamesta); Atalanta-Torres 7-1 (24’ pt, 39’ pt e 41’ pt Vavassori, 31’ pt Vlahovic, 24’ st, 34’ st e 48’ st Cassa, 36’ st Zamparo).