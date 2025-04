Vis Pesaro: sfida cruciale contro la Spal al Benelli per i playoff

La Pasquetta in casa Vis vieta le scampagnate. Domani al Benelli arriva la Spal (ore 15) per la penultima giornata regolare e bisogna tornare a fare punti dopo le magre recenti. Dice Stellone che c’è da rimanere sorpresi dai dati della sua squadra. ‘Abbiamo analizzato quelli delle ultime 10 partite – racconta – messi a confronto con le partite di fine andata’. Ovvero, il periodo peggiore e quello migliore. Risultato: ‘Stesso numero di conclusioni, meno tiri subiti, più pericoli portati, maggior precisione nei passaggi. La partita di Lucca addirittura è stata quella in cui abbiamo percorso più chilometri’. Dunque la Vis di oggi produce come quella di ieri, se non di più. Solo che non fa punti, fatica nella gestione, spesso si fa rimontare. ‘Evidentemente c’è un aspetto mentale – analizza il mister – c’è qualcuno che ha tirato un po’ la corda, come Pucciarelli, Paganini e Nicastro, giocatori importanti di cui non mi voglio comunque privare. E ci può essere un leggero calo di motivazioni. Ma c’è soprattutto che in questo periodo paghiamo ogni errore, anche quelli arbitrali, quando prima invece gli episodi ci erano favorevoli. Restiamo sereni, senza dimenticare da dove siamo partiti, e prepariamoci al gran finale’. Focus sulla Spal: ‘Obiettivo vincere, per difendere e possibilmente migliorare la nostra classifica’. Con una puntualizzazione che vuole anche spazzare certe voci: ‘Tutti in società e in squadra hanno interesse ad andare avanti, perché più si fa bene e più aumenta il valore. Ci sono i premi nei contratti, c’è quello del presidente. Comunque vada, noi andremo ai playoff con la testa libera, sapendo che possiamo vincere e perdere con chiunque’.

E’ ora di tornare a vincere al Benelli, dove nelle ultime 5 si è gioito solo con la Pianese. E’ ora di mostrarsi di nuovo affamati. E bisognerà farlo in una gara che Stellone giudica ‘difficilissima, contro un avversario disperato’.

Formazione: ancora assenti Palomba e Bove, entrambi afflitti da problemi muscolari; il primo (lesione) salterà anche la prima fase dei playoff, il secondo va monitorato. Torna disponibile Obi. Prevedibile il ritorno alle due punte, visto che a Lucca Nicastro è rimasto troppo isolato. Assente per squalifica Okoro (seconda delle tre giornate), l’indiziato è Lari. A precisa domanda: ‘Lari e Nicastro insieme? Certo che possono giocare’. A centrocampo si profila la soluzione classica, anche se il mister spende belle parole su Schiavon fresco di debutto (‘Ragazzo serio, con ottime qualità’). In difesa sono in cinque (Ceccacci, Tonucci, Coppola, Neri, Di Renzo) per tre posti, senza dimenticare la soluzione Zoia. Quattro giocatori in diffida: Vukovic, Cannavò, Tavernaro e Di Paola. Questione delicata, perché ai playoff si azzerano le ammonizioni ma chi becca la squalifica nel finale di campionato (sia con espulsione che con amonizione da diffidato) la sconta. Stellone chiarisce: ‘Contro la Spal zero calcoli, semmai faremo le valutazioni del caso per la gara con il Milan’.