Vis Pesaro sfida la Spal a Ferrara: Stellone punta alla vittoria storica

Con coraggio, voglia e determinazione lotteremo per ottenere i tre punti. Nonostante le due vittorie consecutive non possiamo permetterci di rilassarci. Vogliamo migliorare l’andamento in trasferta.

Noi abbiamo un’ottima classifica. Questo entusiasmo va trasformato in energia, applicazione ed atteggiamento. Solo grazie a queste componenti siamo riusciti ad ottenere il massimo. Per uscire vittoriosi da Ferrara (sarebbe la prima volta nella storia della Vis) è importante vincere più duelli possibili nelle varie zone del campo.

Un mister, quello biancorosso che non si fa ingannare dall’ultima disfatta subita dai ferraresi descrivendoli in questo modo: "Affronteremo la Spal con il massimo rispetto ma con la consapevolezza che possiamo ottenere il massimo da questa partita. È una squadra con giocatori di categoria superiore. Pur venendo da una sconfitta importante contro il Pontedera, i biancoazzurri, grazie alle tre vittorie consecutive, avevano già dimostrato i loro valori in precedenza. Hanno un gran palleggio e delle buone individualità. Sarà dunque una partita difficile".

A due partite dal giro di boa gli obbiettivi appaiono ben chiari: "In queste ultime due partite del girone d’andata, contro Spal e Milan futuro dobbiamo far più punti possibili cosicché quando arriveranno dei periodi negativi non saremmo costretti a guardarci alle spalle".

Uno Stellone che vuole esser chiaro anche sul mercato di Gennaio: "L’obbiettivo è quello di sfoltire la rosa. Interverremo su coloro che finora hanno giocato meno. Rispetto ad inizio anno abbiamo modificato qualche posizione come ad esempio quella di Pucciarelli e Paganini. Faremo quindi mercato in uscita prevalentemente a centrocampo".

A Ferrara, rientrerà a disposizione Gianmarco Neri mentre saranno indisponibili per infortunio Bove, Tonucci, Ceccacci, Busato ed Antolini e per squalifica Cannavò. Un’assenza che rende amareggiato Stellone sarà anche quella del tifo: "Mi dispiace che per colpa di poche persone venga punita tutta la tifoseria. L’assenza dei nostri tifosi penalizzerà indubbiamente la squadra. A causa di pochi individui anche il marchio Vis Pesaro ha subito delle ripercussioni negative".

Così in campo (ore 17:30)

Spal (3-5-2) Galeotti, Polito, Nador, Bruscagin, Calapai, Zammarini, Radrezza, D’orazio, Mignanelli, Antenucci, Rao. All. Dossena A disp. Melgrati, Arena, Ntenda Meneghetti, Bassoli, Buchel, Boccia, Cecchinato, Angeletti, Conte’, Roda, Tarolli, Andreoli

Vis Pesaro (3-4-2-1) Vukovic, Zoia, Coppola, Palomba, Peixoto, Pucciarelli, Paganini, Tavernaro, Di Paola, Nicastro, Molina. All. Stellone A disp. Munari, Zocchi, Neri, Nina, Rabbini, D’Innocenzo, Orellana, Obi, Gambino, Forte, La Rosa, Okoro.

Arbitro: Enrico Gemelli di Messina

Lorenzo Mazzanti