Vis Pesaro: Sfide Infrastrutturali e Sostegno al Presidente Bosco

Una principessa costretta ad albergare in un ostello. Se proprio come esplicitato da Bosco in conferenza stampa qualche giorno fa società, staff e tifoseria appartengono a categorie superiori sono le strutture a non esserne all’altezza. Il Comune si è tuttavia dichiarato disposto a collaborare e la speranza di ogni cuore biancorosso è che la situazione infrastrutturale possa migliorare a breve. A sperarci lo è anche Roberto Bizzocchi, ex presidente vissino e fondatore della Ultras Vis boys. "Io sono fiducioso nel progetto del presidente Bosco. Va sostenuto in ogni modo. Pur non essendo un pesarese doc è riuscito infatti a far sognare un intero popolo. È stato capace di costruire una società solida affidando la squadra ad un allenatore esperto come Stellone. Credo che la serie B non sia un’utopia".

La cultura calcistica a Pesaro è però carente: "Purtroppo gli imprenditori pesaresi pur avendone le possibilità economiche raramente sono intervenuti a supporto della Vis. Anche il Comune si è storicamente dimostrato poco appassionato al calcio". Sostegno deciso nei confronti della dirigenza vissina arriva anche dallo storico tifoso Paolo Alessandrini, fiducioso in un accordo tra Comune e società: "È necessario al più presto trovare un punto di equilibrio tra le due parti coinvolte affinché la questione stadio si possa risolvere nel miglior modo possibile. È da cinquantacinque anni che giro per gli stadi italiani in sostegno della Vis e il Benelli è indecente. Tranne un terreno di gioco impeccabile lo stadio manca di ogni confort, anche in tribuna centrale, per esempio, se piove ti bagni. Tuttavia considerando i tempi lunghissimi che un’ ingente costruzione come quella dello stadio richiede, a mio parere sarebbe meglio attuare dei lavori di ristrutturazione sul Benelli. Se per fare il campo sportivo a Villa Fastiggi sono serviti 5/6 anni figuriamoci lo stadio. I costi e i tempi stanno bloccando nella costruzione di un nuovo impianto sportivo anche società importanti come Arezzo e Rimini". Il sostegno verso Bosco tuttavia viene ribadito anche da Alessandrini: "Credo che questo sia uno tra i migliori presidenti che la Vis abbia mai avuto nella sua storia. Non bisogna in alcun modo farlo stancare. È una persona seria, equilibrata che pur non facendo proclami è riuscito a creare un progetto ambizioso. Considerando la difficoltà del girone in cui la Vis si trova ogni anno a competere non credo ci siano ancora i margini per puntare alla serie B ma dando continuità alla stagione appena trascorsa credo che con questa dirigenza potremmo consolidarci ad alti livelli anche nei prossimi anni".

L’opinione sul calcio a Pesaro rimane però sulla stessa lunghezza d’onda di quella di Bizzocchi: "La città di Pesaro essendosi dimostrata un eccellenza in tanti sport ha un po’ lasciato da sempre il calcio in secondo piano. La costante partecipazione nella massima serie della Vuelle ha indubbiamente influito sulla mentalità dei pesaresi che ora però devono cercare di aiutare questa grande società, facendosi avanti nel sostituire la Tecnoplast come main sponsor".

Lorenzo Mazzanti