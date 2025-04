Vis Pesaro, sogno infranto nel derby contro Rimini: delusione al Benelli

Sembrava il preludio a una giornata di grandi soddisfazioni, è rimasto un sogno spezzato. Il gol di Manuel Di Paola al Rimini, 5° stagionale, 19° con la maglia della Vis, resta ad emblema di un’altra incompiuta. Nel giorno in cui la Vis riassaporava un rigore (sacrosanto) a distanza di oltre quattro mese. E’ stata probabilmente la delusione più grande in questa stagione per il popolo vissino, tornato per l’occasione a riempire il Benelli.

Un ribaltone consumatosi in appena cinque minuti della ripresa. "Nell’economia finale della partita – analizza il capitano biancorosso – risaltano proprio quei minuti in avvio di secondo tempo. Due episodi che hanno indirizzato la gara. Nel primo c’era sicuramente un fallo su di me (la sbracciata con cui Cinquegrano si è liberato per il cross in area, ndr). Ma ormai in questo campionato ne abbiamo viste tante. Il secondo gol (sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ndr) è venuto da un tiro passato in mezzo a tante gambe e finito in porta".

Cos’è mancato alla Vis nel derby tanto atteso? DiPa non sa trovare una risposta: "Non so. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nel quale siamo stati bravi a imporre il nostro gioco, prendendo campo, rimanendo a lungo nella loro area e andando tante volte alla conclusione. Poi arriva una disattenzione e si riapre la partita. Purtroppo questo è il calcio. Costruisci gioco, crei occasioni e poi magari arriva l’episodio negativo e non riesci più a fare quello che stavi facendo". Vedi la reazione allo svantaggio improvviso, più di nervi che di testa. Perché se nel primo tempo la Vis era riuscita a concludere una mezza dozzina di volte, sebbene spesso in modo impreciso, nella ripresa, punizioni a parte, ha impegnato Colombi solo una volta.

La chiave della partita? "Sinceramente non saprei – aggiunge Di Paola, sottoposto a una schermatura particolare da parte degli avversari -. Le partite spesso sono decise da episodi, così è andata contro il Rimini, una squadra che sa giocare a calcio".

Obbligatorio guardare subito avanti, per una Vis che nel girone di ritorno sta marciando a ritmi decisamente più bassi e nelle ultime 9 giornate ha raccolto solo 8 punti. "Dobbiamo essere bravi a resettare e ripartire subito. Ora dobbiamo cercare di ottenere il massimo da queste ultime tre partite (nell’ordine Lucchese fuori, Spal in casa e Milan fuori). Già da domani penseremo alla Lucchese, analizzeremo gli errori commessi e vedremo di ripartire più forti di prima".

Per la gara di domenica in Toscana, Roberto Stellone, che ha finito di scontare la lunga squalifica, riavrà Nicastro e forse Bove ma perderà Okoro, al quale il rosso diretto costerà probabilmente due giornate. In classifica, la Vis vede ora il quinto posto a forte rischio, insidiato a un punto da Pineto e Arezzo. Gli amaranto mercoledì recuperano lo scontro diretto di Pescara e hanno la possibilità addirittura di agganciare il quarto posto. Quanto al Rimini, domani sera nella gara di ritorno al Neri contro la Giana (andata 0-1) ha la possibilità di portare a casa la Coppa Italia e il pass per i playoff nazionali.