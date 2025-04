Vis Pesaro-Spal rinviata per la morte di Papa Francesco: si giocherà mercoledì

Dalla Pasquetta a un mercoledì lavorativo. Slitta di due giorni Vis Pesaro-Spal della penultima giornata, che era in programma ieri alle 15. Il calcio, insieme agli altri sport, si è fermato per la morte di Papa Francesco, pontefice appassionato di sport e di calcio in particolare, "esempio di carità cristiana e dignità nella sofferenza", nelle parole del presidente della Figc Gravina. La Lega Pro ha comunicato la decisione poco prima delle 11. La Vis ha appreso la notizia prima di andare a pranzo: ne è seguito il rompete le righe. Ci si rivedrà oggi per bissare la rifinitura in vista del delicato confronto con gli estensi. E’ andata peggio per la comitiva spallina, squadra e tifosi, molti dei quali avevano già intrapreso il viaggio verso Pesaro. Viaggio a vuoto, con relative spese, tutto da rifare. La Lega Pro, ritrovatasi all’improvviso con i gironi ‘zoppi’ in vicinanza dei playoff (due raggruppamenti hanno già completato la giornata, il terzo no) ha dovuto prendere una decisione in fretta. E ha optato per il recupero nel più breve tempo possibile, in modo da rimettersi subito in pari, in vista dell’ultima di campionato.

Si giocherà mercoledì al Benelli alle 18; tutte le gare saranno in contemporanea. Per Vis-Spal ieri alle 11 erano stati venduti oltre 600 biglietti, 280 dei quali acquistati dai tifosi ospiti, in aggiunta ai quasi 700 abbonati. Dopodiché Vivaticket ha sospeso le operazioni. I tagliandi ovviamente restano validi. La Vis comunicherà oggi le nuove modalità di acquisto e le procedure per chi, impossibilitato a partecipare domani, volesse richiedere il rimborso. Nulla cambia invece all’interno delle due rose. Non saranno due giorni in più a far recuperare qualche giocatore, Palomba e Bove nel caso dei biancorossi. Cambieranno semmai le valutazioni dei giorni successivi, quelle relative a un probabile quanto necessario turn over, visto che Milan Futuro-Vis Pesaro della 38ª e ultima giornata cadrà domenica 27 aprile (ore 16,30), a quattro giorni di distanza.

Restano invece confermate, al momento, le date dei playoff (con orari da definire). Fase di girone, in gara secca: primo turno domenica 4 maggio, secondo mercoledì 7 maggio; fase nazionale: domenica 11 maggio (1° turno), mercoledì 14 (2°), domenica 18 (3°) e mercoledì 21 (4°). Final four domenica 24 maggio (semifinali andata) e mercoledì 28 (ritorno). Finale lunedì 2 e sabato 7 giugno. I playout si giocheranno sabato 10 maggio (andata) e sabato 17 (ritorno). Al momento la Vis (6ª) sarebbe accoppiata al Pontedera (9ª). La Spal, terz’ultima, rischia di giocarsi la salvezza nel playout contro il Milan (quart’ultimo). E sarà proprio la Vis, avversaria di entrambe nel volgere di pochi giorni, ad orientare l’eventuale sfida.