Vis Pesaro: una stagione storica tra successi e nuove sfide

Una sorta di alfabeto vissino nella stagione che ha fatto la storia. Dodici mesi vissuti alla grande, in casa e fuori. Fino alla grande ribalta nazionale. Nessuno l’aveva previsto, così è stato ancora più bello assaporarlo fino in fondo.

Allenatore. E artefice principale. Lo Stellone della Vis. Alla quale ha dato princìpi di gioco, mentalità, vocazione offensiva. E intuizioni geniali. La sua impronta su tutto. Blindato da altri tre anni di contratto e da una clausola rescissoria molto alta, ma potrebbero arrivare offerte irrinunciabili.

Bosco. Mauro, il patron. Si avvia al 7° anno. Mai una presidenza così lunga e stabile. Ha messo radici in città. Fatti, non parole. Passione e visione. Vedi il nuovo centro sportivo.

Calcio. Quello di questa stagione, mai visto prima. Movimenti collettivi, occupazione intelligente degli spazi, continui scambi di ruoli, creazione della superiorità. E i tre reparti hanno segnato quasi in egual misura.

Derby. Pesaro regina delle Marche. E non solo. Due pareggi con l’Ascoli (e ci sarebbe da dire), due vittorie a Rimini (l’ultima nel memorabile 4-3 dei playoff) dopo decenni di digiuno.

Esordio. In coppa batosta interna con l’Arezzo. In campionato batosta a Sassari. Lo scotto da pagare. Dopo, nemmeno una partita sbagliata. Un girone d’andata da sballo. Autorevolezza in casa e fuori, scalpi eccellenti. Fino alle vette inusitate dei playoff.

Futuro. A breve la scadenza per le iscrizioni. Tremano in tanti, la Vis può fare programmi di un certo respiro. Giocatori di proprietà, valorizzazione dei giovani, investimenti sulle strutture.

Grazie ragazzi. Lo striscione affisso dalla curva a Pescara è un tributo sentito per aver offerto Il miglior campionato della storia vissina. Stato d’animo largamente condiviso.

Handicap. I più pesanti nei playoff, tra squalifiche e infortuni (gli ultimi molto pesanti). Fino a ritrovarsi decimati e con interi reparti sguarniti per le sfide più importanti dei playoff. Ma è stata lo stesso una festa.

Iene. Un fulmine a ciel sereno, nel mezzo degli spareggi. Con gli inviati del programma a scoperchiare il vaso. Pagare per giocare? Così fan tutti, o quasi. Ma c’è cascata la Vis. Giorni difficili per il diesse Menga (sospeso). E così passano in secondo piano i suoi meriti: aver allestito un’ottima squadra.

Legni. Fra tanti primati, quello dei pali colpiti: 17. Perfino logico per una squadra ai vertici delle classifiche in fatto di tiri in porta e occupazione delle aree avversarie. Certo, quei 53 gol stagionali (top vissino nella C maggiore) potevano essere molti di più.

Modulo. Sempre quello (difesa a tre…), sempre nuovo nelle interpretazioni. Calcio relazionale o posizionale? Tutti e due. Stellone, del resto, ha imparato il mestiere da tanti allenatori…

Numeri. Sesto posto nella stagione regolare, dentro le prime otto ai playoff. Mai vissuto prima. E ci fermiamo qui. Le altre cifre sono sparse qua e là. ‘Stagione da brividi sulla pelle’, nella celebrazione del sito vissino.

Okoro. Alvin uomo dei gol pesanti. E non è un caso, con quel fisico. Suo il più bello (al Carpi), suo quello con la progressione più devastante (a Rimini). Sei centri in tutto (una doppietta) ma sono valsi cinque vittorie, due delle quali nei playoff.

Premiata ditta. Pucciarelli & Paganini. La mediana ad alta mobilità inventata da Stellone con due (ex) giocatori offensivi. Ed ex Serie A. L’aggressore e il tamponatore. Complementari e complici.

Qualità. La si trova ovunque in questa squadra. Costruita secondo una logica del calcio. Prima la spina dorsale: portiere (Vukovic)-centrale difensivo (Coppola)-mediana (vedi sopra)-trequarti (Di Paola)-centravanti (Nicastro). Nel capitano (potenza, inventiva, movenze che catturano l’occhio) l’espressione più alta.

Rigori. Vis terz’ultima nella speciale classifica di quelli a favore; appena 3 nella stagione regolare. Diciamo che con gli arbitri non è andata bene. Tanta la desuetudine che quando ne è stato assegnato uno, ad Arezzo nei playoff, DiPa l’ha calciato alle stelle.

Stadio. Tasto dolente. La Vis non lotta più per la B e qualcuno tira un sospirone. Ma il vecchio Benelli – cent’anni a breve - ha bisogno comunque di lavori urgenti. Altrimenti si rischia di dover emigrare.

Tifosi. Passione rinata, fusione di cuori con la squadra. ‘Una città risorta insieme a noi’. Presenze in crescita, fino ai picchi recenti. Novemila spettatori al Benelli nelle tre gare dei playoff, con due esauriti totali. Nella stagione regolare 1.690 presenze di media, quasi 200 in più rispetto alla stagione precedente. Fra le trasferte, memorabile l’ultima a Rimini, con lo sbarco dei mille.

Uomini gol. La filosofia di gioco del mister trova espressione nell’eterogeneità dei marcatori. Nessun bomber, tutti attaccanti: 17 giocatori a segno, ultimo Tavernaro. Piccolo particolare: la Vis ha segnato 20 dei suoi 53 gol stagionali con gli under.

Villa Fastiggi. Il nuovo centro sportivo è ormai pronto. E super attrezzato. Investimento da 4 milioni. Come si dice: un asset fondamentale per le società di calcio moderne.

Zero. Quasi metà delle partite con lo zero alla voce gol subiti: 17 clean sheet stagionali. Il segno di un equilibrio di fondo. In parte saltato nelle ultimissime dei playoff, a ranghi sguarniti: ma lì non c’era più nulla da difendere.