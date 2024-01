Vis, pochi innesti nella rosa ma di qualità. Menga tira le somme del mercato di gennaio

Un pareggio con la Carrarese val bene un’inibizione con multa. Michele Menga è stato fermato dal giudice sportivo fino al 31 gennaio e sanzionato con un’ammenda di 500 euro per aver sbracciato e urlato contro l’arbitro nel concitato finale di partita. Poco male per il responsabile dell’area tecnica vissina, fresco di abilitazione al ruolo di direttore sportivo dopo aver superato il corso di Coverciano, a compimento di una formazione sportiva e gestionale passata anche attraverso l’Università di Bari. Quel pareggio, contro un avversario molto strutturato, il direttore non l’avrebbe certo disprezzato alla vigilia. Per come è venuto, ha lasciato parecchia soddisfazione. E pure qualche rimpianto, visto che le occasioni migliori sono state dei vissini. La soddisfazione è anche quella – e il direttore non lo nasconde – di aver modellato la squadra secondo un disegno preciso nel mercato di gennaio. Con pochi innesti ma di qualità. Serviva sistemare l’attacco dopo la partenza di Sylla e sono arrivati Nicastro (un pupillo da sempre) e l’argentino Molina: per il primo parla il curriculum (e l’approccio in biancorosso è stato all’altezza), sul secondo Menga è pronto a scommettere a occhi chiusi: "Vedrete, vedrete…".

Serviva migliorare qualitativamente il centrocampo ed è arrivato Joel Obi: un altro per il quale basta la parola, sempreché si riesca a portarlo in fretta nella migliore condizione. Serviva qualcosa anche in difesa e la soluzione è stata trovata in casa con l’ingaggio del giovane Gian Marco Neri, un ragazzo per così dire svezzato da Banchieri e apparso pronto sin dal primo minuto di impiego.

A proposito di giovani, Menga non tralascia di sottolineare la crescita della Primavera vissina, notevolmente rinforzata negli ultimi tempi, che appare in grado di fornire diversi elementi alla prima squadra nella prossima stagione. Il tutto nell’ottica della sostenibilità. La squadra di Sandreani nell’ultimo turno ha superato per 1-0 il Potenza (a segno Musciano) e corre per i playoff, mentre l’Under 17 ha pareggiato 2-2 con il Pescara (Cavallo e Magi). Sabato prossimo contro l’Entella Simone Banchieri dovrà fare a meno dello squalificato Iervolino e conta di recuperare qualcuno degli infortunati. Beninteso, la squadra se l’è cavata egregiamente anche senza i vari Tonucci, De Vries, Obi, Valdifiori, centrando il quinto clean sheet stagionale. E’ ormai una Vis in grado di giocarsela con chiunque, e lo testimonia la lunga striscia di risultati utili (8) seconda solo a quella dell’ineguagliabile leader Cesena. Anche i Diavoli neri sono reduci da uno 0-0 (nel derby con il Sestri) e in serie utile (6 turni), dopo essersi liberati di contratti pesanti (Mosti, Kontec, Tascone, Zamparo) nel mercato di gennaio.

Designazioni. Virtus Entella-Vis Pesaro di sabato (ore 18,30) sarà arbitrata da Antonio Di Reda di Molfetta (assistenti Caldirola di Milano e Di Meo di Nichelino; 4° uomo Martini di Valdarno). Di Reda è al terzo anno di C e non ha precedenti con la Vis. Curiosità: nelle 13 gare dirette in questa stagione non ha mai estratto il cartellino rosso.