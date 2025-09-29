Vis, resta la rabbia ma c’è anche fiducia. Tonucci: "Deve essere un punto di ripartenza"

"Abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo. Nonostante l’espulsione di Zoia siamo sicuramente soddisfatti della nostra prestazione. È stata una partita positiva da parte di tutti per spirito, concentrazione e voglia". È un Denis Tonucci fiero di ciò che la Vis è riuscita a dimostrare contro il Gubbio. Una reazione di orgoglio e qualità quella messa in campo dai biancorossi nonostante una direzione arbitrale ancora una volta contraria: "Credo ci sia stata una gestione dei cartellini totalmente errata. Nei nostri confronti sono stati infatti utilizzati dei metodi di valutazione non corretti che ci hanno molto penalizzato". Dopo la rivedibile espulsione di Jallow nel derby contro il Rimini e i vari episodi dubbi degli ultimi secondi di gara nell’area di rigore della Pianese, ancora una volta la Vis è stata costretta a rivedere i propri piani a causa di decisioni arbitrali molto discutibili: "Peccato essere rimasti in dieci, poiché in parità numerica eravamo consapevoli di avere la partita tra le nostre mani. Avevamo infatti disputato un grande primo tempo ma anche nel secondo, nonostante l’inferiorità, ho comunque visto un’ottima Vis. Nella ripresa è venuto fuori il cuore biancorosso. Tutti insieme siamo riusciti a mantenere un risultato positivo e pur abbassando il baricentro abbiamo provato a ottenere il bottino pieno creando diverse occasioni".

Una prestazione, quella vissina, che secondo Tonucci non è stata oscurata nemmeno dal gol dell’esperto bomber d’aria Andrea La Mantia: "La rete del Gubbio non è arrivata per demerito nostro ma per bravura di un attaccante con un’importante carriera alle spalle. Loro sono una squadra forte, con ottime individualità in rosa ma nonostante ciò noi ci siamo dimostrati veramente bravi".

Grazie a un predominio sui duelli difensivi e una buona scaltrezza nel recupero delle seconde palle, la Vis contro il Gubbio è infatti riuscita a garantirsi il dominio del gioco in parità numerica e a concedere pochissimo in inferiorità. Un atteggiamento, quest’ ultimo, che ha caratterizzato la squadra di mister Stellone nella scorsa stagione e che potrà far vivere questa settimana di lavoro in modo diverso rispetto all’ultima. Dall’alto della sua esperienza tra serie B e C, è lo stesso Tonucci a descrivere quest’ ultimo match come punto di svolta per il proseguo della stagione: "Quello contro il Gubbio deve essere un punto di ripartenza dopo la prestazione non positiva di Forlì. Eravamo vogliosi di scendere in campo per rifarci il prima possibile e contro il Gubbio siamo riusciti a fare quello che dovevamo, mettendo in campo tutto ciò che il mister ci aveva richiesto. Senza guardare la classifica dobbiamo continuare a lavorare con positività perché tutti noi stiamo riuscendo a trovare la condizione ottimale. Ora non ci resta che continuare a lavorare sodo per preparare al meglio la trasferta di Campobasso". Una gara, quella di sabato prossimo, che dovrà fungere da conferma alle buone sensazioni provate contro il Gubbio.

Lorenzo Mazzanti