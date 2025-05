Vis-Rimini: biglietti esauriti e tifosi delusi al Benelli

"E’ una vergogna, scrivetelo". Il supertifoso Binda, 90 anni, una vita per la Vis, è rimasto senza biglietto dopo averlo prenotato in ricevitoria. E con lui tantissimi tifosi, abbonati di vecchia data. Perfino quelli del tifo organizzato. In extremis, qualcuno è riuscito ad accaparrarsi un biglietto nelle ultime file di tribuna. Nei capannelli degli sportivi davanti al Benelli, nei ritrovi, sui social, ieri non si parlava d’altro. Sarebbe servito un Benelli almeno doppio per questa partita: le imprese della Vis, la magia dei playoff, la rivale storica hanno determinato il clima da evento unico e un’attesa mai vista prima. Basti dire che i tremila tagliandi sono spariti nell’arco di poche ore e i botteghini resteranno chiusi.

L’accusa degli abbonati: perché non è stata fatta la prelazione per noi? Dalla società rispondono che non c’erano i tempi. Tutto troppo ravvicinato, con l’ulteriore limite dell’organizzazione in mano alla Lega. Non sono mancati problemi tecnici: Vivaticket ha aperto improvvidamente la prevendita giovedì, prima ancora del via libera ufficiale dopo la riunione del Gos. Chi ha comprato i biglietti allora ha confuso gli altri. Poi è arrivato lo stop. A seguire la riapertura del giorno successivo. E’ successo anche che nella ricevitoria ufficiale sia stata stilata una lunghissima lista di prenotazioni che poi non si è stati in grado di onorare. All’atto di ritirare il tagliando, molti di quelli che l’avevano prenotato per tempo si sono sentiti rispondere che non c’era più posto. Immaginate la reazione.

La società ieri mattina ha emesso un comunicato, avvertendo che potrebbe liberarsi qualche posto prima di stasera. Magari fra i tanti a disposizione della Lega e non occupati: "I biglietti per Vis-Rimini sono attualmente esauriti. Tuttavia, alcuni posti riservati potrebbero tornare disponibili nelle prossime ore, sia presso le ricevitorie autorizzate che sul portale Vivaticket. Invitiamo i tifosi a seguire attentamente i canali social ufficiali, dove sarà comunicata con anticipo l’eventuale riapertura della vendita". In serata la conferma: "A partire dalle 10,30 di domenica (oggi) riaprirà la vendita dei biglietti. La società si è impegnata per garantire l’ingresso ad altri appassionati, circa 120. I biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati: Caffè Zongo, Tabaccheria Binda, Trony Pesaro. Si era anche sparsa la voce di un’eventuale disponibilità della porzione di laterale senza sedute. Presto smentita: non si possono mettere in vendita posti che non siano numerati e dotati di poltroncina.

Quanti posti ha il Benelli? La capienza attuale è di 3.291 posti, 588 dei quali nel settore ospiti. Quelli effettivamente disponibili, al netto degli accrediti (tantissimi per questa partita), sono di meno. E ci sono anche i 40 (20 sulla laterale, 20 sul settore ospiti) sottratti da Sky per dare campo alle telecamere. E’ il primo esaurito al Benelli in questa stagione, che ha visto notevoli affluenze anche con Pescara, Rimini (in campionato) e Pontedera. Ed è la prima volta in assoluto che 3.000 tagliandi vengono polverizzati in brevissimo tempo. L’evento ripropone ancor di più la questione dell’inadeguatezza di un impianto quasi centenario. Ristrutturazione o stadio nuovo? Sarà il tema dell’estate. Quel che è certo, il Benelli risulta palesemente insufficiente a tutti i livelli. E il Comune, al di là dei 300.000 euro stanziati per potenziare l’illuminazione, dovrà decidere in fretta. Intanto i tifosi della Prato, ieri al lavoro sul piazzale del parcheggio, hanno preparato un’altra magnifica coreografia. E Riccardo Zoia festeggia le cento presenze in maglia Vis.